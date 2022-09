Alimentation : qu’est ce que le programme de l’Union européenne pour la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école ?

Valentin Ledroit et Minjiang Chen

Pour répondre aux besoins nutritionnels de certains enfants et parfois pour écouler les stocks de certaines productions, l'Union européenne a mis en place au fil des années un programme de distribution de fruits, de légumes et de lait aux enfants européens, de la crèche au lycée.

Cliquer sur l’infographie pour afficher la version PDF



Cette infographie est réalisée en partenariat avec Le Drenche . Chaque mois, le journal propose l’actualité sous forme de débats pour vous aider à vous faire votre propre opinion.

Trop d’aliments transformés salés, sucrés et gras… et pas assez de lait, de fruits et de légumes. Selon la Commission européenne, l’alimentation des jeunes Européens reste loin des recommandations nutritionnelles…

Un programme européen pour y remédier

L’Union européenne finance la distribution de fruits, de légumes et de lait auprès des enfants, de la crèche au lycée. Son but : “améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants”.

En 1954 , le chef du gouvernement français Pierre Mendès-France instaure le verre de lait à la cantine pour les écoliers. “Pour être studieux, solides, forts et vigoureux, buvez du lait”, expliquait-il à l’époque.

, le chef du gouvernement français Pierre Mendès-France instaure le verre de lait à la cantine pour les écoliers. “Pour être studieux, solides, forts et vigoureux, buvez du lait”, expliquait-il à l’époque. En 1976 , La Communauté économique européenne (ancêtre de l’UE) subventionne la distribution de lait dans les écoles. Avec un argument avant tout économique : écouler la surproduction que connaît alors l’Europe.

, La Communauté économique européenne (ancêtre de l’UE) subventionne la distribution de lait dans les écoles. Avec un argument avant tout économique : écouler la surproduction que connaît alors l’Europe. En 2009 , un autre programme vise à distribuer des fruits dans les écoles.

, un autre programme vise à distribuer des fruits dans les écoles. En 2017, un programme unique favorise la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école.

Comment ça marche ?

Chaque état obtient un financement de l’UE, qu’il peut ensuite distribuer aux établissements participants. Le pays définit lui-même :

ses objectifs de consommation,

les enfants bénéficiaires,

les aliments à distribuer,

la mise en œuvre.

Sauf exception, les aliments concernés par le programme ne doivent pas contenir :

de sucres ajoutés,

de sel,

de matières grasses,

d’édulcorants ou d’arômes artificiels.

En France, les établissements participants peuvent proposer au petit-déjeuner, au déjeuner et au goûter des produits :

appellation d’origine,

indication géographique,

label rouge ,

issus de l’agriculture biologique.

Dans la liste des légumes pris en charge par le programme, seule la France propose à ses écoliers… le salsifi !

1 enfant sur 4 19 millions d’enfants ont bénéficié du programme en 2019/2020, sur un total de 76 millions dans l’UE.

Les 3 principaux bénéficiaires du programme en 2020/2021 sont l’Allemagne, la Suède et la Roumanie.

Le programme finance également des actions pédagogiques : visites dans des fermes, ateliers de cuisine, jardins scolaires…

Article réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne