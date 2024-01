[Carte] Combien y a-t-il d’agriculteurs en Europe ?

En 2021, l’Union européenne comptait un peu plus de 8,6 millions d’agriculteurs, soit environ 4,2 % de l’ensemble des travailleurs. Mais le nombre et la proportion de paysans varient énormément d’un Etat à l’autre.

Veaux, vaches, cochons, couvées,… les agriculteurs d’Europe produisent une grande variété de denrées alimentaires, autant pour nourrir le continent que pour l’export - Crédits : SimonSkafar / iStock

L’Union européenne compte plus de 8,6 millions d’agriculteurs en 2021, selon les dernières données disponibles d’Eurostat, La Roumanie est le pays le plus agricole de l’UE, avec 1,8 million de paysans. Il devance la Pologne (près de 1,5 million d’agriculteurs) et l’Italie (830 000).

Ce chiffre ne prend cependant pas en compte toutes les personnes travaillant sur les exploitations agricoles sans y être employées à temps plein. L’ensemble des travailleurs agricoles réguliers est ainsi beaucoup plus important dans l’UE, estimé à 17 millions de personnes.

4,2 % des emplois dans l’Union européenne

En moyenne, 4,2 % des travailleurs de l’Union européenne sont des agriculteurs, mais la situation varie énormément d’un Etat à l’autre. Parmi les pays qui en comptent proportionnellement le plus, on retrouve trois pays des Balkans : la Roumanie et la Bulgarie, où ils représentent respectivement 20,7 % et 15,5 % des travailleurs, ainsi que la Grèce (10,1 %).

Dans la suite du classement, viennent des pays d’Europe centrale et du Sud : la Pologne (8,7 %), le Portugal (6,9 %) ou encore la Slovénie (6 %).

A l’inverse, Malte et le Luxembourg comptent assez peu d’agriculteurs, où ils représentent 0,7 % des travailleurs. Il en va de même pour l’Allemagne et la Suède (1,1 %). En France, ils représentent 2,3 % des travailleurs, soit près de 688 000 personnes.

En près de trente ans la part des agriculteurs exploitants dans l’emploi a fortement diminué dans l’Union européenne, passant de 11 % à un peu plus de 4 % des travailleurs.