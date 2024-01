Remaniement en France : l’essentiel du gouvernement conservé, Stéphane Séjourné à l’Europe et aux Affaires étrangères

Deux jours après son arrivée à Matignon, le Premier ministre Gabriel Attal dispose désormais de son gouvernement depuis ce jeudi 11 janvier au soir. Si la presse européenne souligne l’orientation marquée à droite du nouvel exécutif, elle note également plusieurs surprises, dont l’arrivée du député européen Stéphane Séjourné au Quai d’Orsay.

Stéphane Séjourné présidait le groupe Renew au Parlement européen depuis 2021- Crédits : Parlement européen

“Macron opère un virage à droite”, titre la Süddeutsche Zeitung ce matin. A l’instar d’une grande partie des quotidiens européens et français, le média allemand relève l’orientation “marquée” du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Gabriel Attal. Avec notamment un “coup étonnant et controversé” : la nomination de la sarkozyste Rachida Dati à la Culture. Tandis que la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, est elle aussi issue de la droite “libérale et sociale”, note RMC.

Le nouveau gouvernement, qui s’est réuni aujourd’hui à 11 heures pour son “premier conseil des ministres” [Le Monde], maintient également à leur poste des “poids lourds bien connus dans quatre des principaux ministères” [Financial Times]. Bruno Le Maire reste ainsi à l’Economie et aux Finances, Gérald Darmanin à l’Intérieur, Sébastien Lecornu aux Armées et Eric Dupont-Moretti à la Justice.

En outre, “parmi les 11 ministres de plein exercice qui composent l’équipe gouvernementale, 8 faisaient déjà partie de l’équipe d’Elisabeth Borne”, compte LCP. L’agence Associated Press remarque par ailleurs que plus “aucune femme n’occupe [les] postes les plus élevés du gouvernement”, et ce malgré l’apparente parité entre ministres, qui était un “engagement [d’Emmanuel Macron] en faveur de l’égalité des sexes”.

Stéphane Séjourné à l’Europe et aux Affaires étrangères

L’une des autres “surprises de ce nouveau gouvernement” [L’Obs] vient de la nomination de Stéphane Séjourné comme ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. “Plus jeune chef de la diplomatie française de l’histoire de la Ve République”, il remplace ainsi “Catherine Colonna, jugée pas assez politique et manquant de visibilité” [France info].

S’il est un “proche de la première heure” du président français [Le Figaro], M. Séjourné ne devrait cependant pas avoir la tâche plus facile que sa prédécesseure. Le nouveau ministre va “devoir s’imposer face à Emmanuel Macron” car “depuis 2017, toutes les décisions diplomatiques sont prises dans le bureau présidentiel”, rappelle France info.

Le nouveau ministre est “un opérateur clé dans la galaxie Macron”, rappelle Politico. Jusqu’à présent, il était à la fois chef “du parti Renaissance” en France et du groupe Renew Europe au Parlement européen, le groupe des “libéraux et pro-européens”, explique Associated Press. Et en le nommant ministre, M. Macron “récompense un loyaliste et un stratège […] qui a passé des années loin des feux de la rampe, construisant laborieusement des alliances dans les couloirs de Bruxelles et de Strasbourg” [Politico].

Quelle tête de liste pour les prochaines européennes ?

Il était surtout “considéré comme une possible tête de liste pour les élections européennes” du 9 juin prochain, rappelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il y a cinq ans, Stéphane Séjourné avait déjà “dirigé la campagne des européennes de la liste présidentielle, conduite par l’ancienne ministre Nathalie Loiseau, et avait décroché un siège d’eurodéputé”, retrace TF1. S’il avait récemment déclaré son “envie de mener la bataille des européennes” au journal Politico, “il n’en sera finalement rien”, poursuit la chaîne de télévision.

D’après L’Obs, l’ancien porte-parole du gouvernement Olivier Véran pourrait être choisi comme son successeur au parti et devenir tête de liste Renaissance pour les élections européennes. La nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre est par ailleurs elle aussi vue comme un “pari” d’Emmanuel Macron pour relancer son deuxième mandat face à “la menace croissante de l’extrême droite à l’approche des élections européennes” [Financial Times]. Pour ce qui est du groupe Renew au Parlement européen, Politico fait savoir que “l’eurodéputé néerlandais Malik Azmani, premier vice-président du groupe”, le dirigera par intérim après son départ.

