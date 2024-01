Gouvernement Attal : Stéphane Séjourné, du Parlement européen au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Nommé au Quai d’Orsay jeudi 11 janvier, Stéphane Séjourné va devoir abandonner son mandat de député européen et sa fonction de président du groupe Renew Europe au Parlement européen.

Député européen élu en 2019, Stéphane Séjourné était également président du groupe Renew Europe au Parlement européen depuis 2021 - Crédits : Denis Lomme / Parlement européen

Fin du suspense ce jeudi 11 janvier. Après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre mardi 9 janvier, les noms des ministres de plein exercice ont été dévoilés hier soir, aux alentours de 19h30. L’équipe gouvernementale est composée pour l’instant de 14 membres, en dehors du Premier ministre : 11 ministres et 3 ministres délégués auprès du Premier ministre. La parité est respectée (7 hommes et 7 femmes), même si les ministres de plein exercice sont majoritairement masculins (7 hommes et 4 femmes).

Stéphane Séjourné au Quai d’Orsay

Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, député européen depuis 2019 et président du groupe Renew Europe au Parlement européen depuis 2021, a été nommé ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Il prend la suite de Catherine Colonna, qui était en poste depuis mai 2022. Une nomination qualifiée de “surprise” par nombre de médias français. En tant que chef de parti et président du groupe Renew Europe au Parlement européen, Stéphane Séjourné était en effet surtout pressenti pour mener la liste de la majorité présidentielle lors des élections européennes de juin prochain.

Il faudra donc lui trouver un remplaçant pour les élections européennes, mais également à la tête du groupe Renew Europe, sa fonction de ministre étant incompatible avec son mandat de député européen. Au Parlement européen, Renew Europe est le troisième groupe le plus important, réunissant 101 eurodéputés. Le premier vice-président, le néerlandais Malik Azmani, assurera l’intérim à la tête du groupe jusqu’à ce qu’un successeur à Stéphane Séjourné soit désigné.

A 38 ans, Stéphane Séjourné devient ainsi le troisième occupant du Quai d’Orsay sous la présidence d’Emmanuel Macron, après Jean-Yves Le Drian (2017-2022) et Catherine Colonna (2022-2024). Les noms des autres ministres délégués et secrétaires d’Etat n’ayant pas encore été dévoilés, Laurence Boone reste secrétaire d’Etat chargée de l’Europe pour le moment.