Portugal : le président dissout le Parlement et convoque des élections législatives anticipées en mars 2024

Après la démission surprise du Premier ministre António Costa, impliqué dans un scandale de corruption, le président portugais a annoncé la dissolution prochaine du Parlement. De nouvelles élections législatives se tiendront le 10 mars 2024.

Marcelo Rebelo de Sousa est président du Portugal depuis 2016 - Crédits : DAINA LE LARDIC / Parlement européen

Vers une sortie de crise au Portugal ? Après la démission mardi du Premier ministre António Costa, ébranlé par un scandale de corruption, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, a annoncé jeudi 9 novembre la dissolution de la chambre unique du Parlement. Une décision qui entraîne la convocation d’élections législatives anticipées, qui se tiendront le 10 mars 2024.

Ce choix n’avait pourtant rien d’évident. Si les principaux partis d’opposition réclamaient un nouveau scrutin, le Parti socialiste, majoritaire au Parlement depuis les élections de 2022, préférait proposer un nouveau Premier ministre provenant de ses rangs pour gouverner le pays. En l’occurrence l’actuel président de la Banque du Portugal, Mario Centeno. Mais cette solution a été jugée trop “fragile” par Marcelo Rebelo de Sousa, issu du principal parti portugais de centre-droit (Parti social-démocrate, PSD).

En convoquant ces élections dans quatre mois, le président portugais laisse le temps au gouvernement actuel et au Parlement d’adopter le budget de l’Etat pour l’année 2024, le vote final étant prévu le 29 novembre. Cela permettra d’assurer “la stabilité économique et sociale” du pays, a estimé M. Rebelo de Sousa.

António Costa, Premier ministre depuis 2015 et l’un des rares chefs de gouvernement socialistes au sein de l’Union européenne, a démissionné mardi après avoir pris connaissance de son implication dans un scandale de corruption qui concerne des membres de son gouvernement et de son cabinet. L’enquête porte notamment sur des soupçons de “corruption” et de “trafic d’influence” concernant l’attribution de concessions pour l’extraction de lithium et la production d’hydrogène vert. António Costa est soupçonné d’être intervenu pour débloquer des procédures sur ces dossiers.