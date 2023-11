Pays-Bas : pourquoi les élections ont (presque) toujours lieu le mercredi ?

Aux Pays-Bas, les élections législatives auront lieu mercredi 22 novembre, en pleine semaine. Plusieurs raisons justifient cette particularité néerlandaise.

Les élections se tiennent toujours le mercredi aux Pays-Bas, sauf les élections européennes, qui ont lieu le jeudi - Crédits : Sadeugra / iStock

Ce mercredi 22 novembre 2023, les électeurs néerlandais sont appelés aux urnes à l’occasion d’élections législatives anticipées. Un scrutin qui se tiendra donc en pleine semaine, là où les autres Etats européens ont pour habitude d’organiser leurs élections le samedi ou le dimanche. Mais pourquoi un tel choix ?

Respect des croyances et du droit au repos

Le gouvernement néerlandais justifie cette décision par son souhait de voir le plus grand nombre d’électeurs prendre part au vote. Pour des raisons religieuses, le vendredi, le samedi et le dimanche sont exclus, afin de s’assurer que les citoyens juifs d’une part, et chrétiens d’autre part, puissent participer au vote sans être entravés par leurs impératifs religieux. Le week-end étant, qui plus est, un moment de repos, le gouvernement entend respecter ce droit des citoyens. La tenue d’un scrutin le lundi, quant à elle, impliquerait que les préparatifs se déroulent le week-end qui précède, ce que le gouvernement néerlandais refuse pour les mêmes raisons.

Restent alors le mardi, le mercredi et le jeudi. Un autre facteur entre en jeu pour déterminer le jour idéal de vote aux Pays-Bas : le temps scolaire. Les écoles sont souvent utilisées comme bureau de vote, comme en France. Nombre d’entre elles n’accueillent pas d’élèves le mercredi après-midi, ce qui favorise la fréquentation de ces bureaux de vote et, plus globalement, la tenue du scrutin. L’organisation des élections néerlandaises le mercredi n’est pas inscrite dans la loi, mais la tradition perdure depuis près de cent ans.

Exception pour le scrutin européen

Une exception demeure cependant pour les élections des députés européens tous les cinq ans. L’Acte portant élection des membres du Parlement européen stipule que ce scrutin doit avoir lieu dans chaque pays de l’UE au cours d’une période commençant le jeudi et se terminant le dimanche. Aux Pays-Bas, les élections ne pouvant se tenir les vendredi, samedi ou dimanche, il ne reste donc qu’un seul jour possible : le jeudi. Ainsi, les Néerlandais sont généralement les premiers citoyens de l’UE à se rendre aux urnes pour les élections européennes. Une tradition qui ne favorise pas forcément la participation des électeurs puisqu’en 2019, ils étaient 41,9 % à voter lors de ces élections, contre 50,7 % dans l’ensemble de l’UE.

En 2024, ce scrutin se tiendra donc le jeudi 6 juin aux Pays-Bas. Viendra ensuite la République tchèque, qui votera les vendredi 7 et samedi 8 juin. L’Irlande devrait, comme en 2019, également voter le vendredi, mais les dates n’ont pas encore été officialisées. En France, les électeurs d’outre-mer et Français expatriés sur le continent américain voteront le samedi 8 juin, tandis que les métropolitains et autres Français de l’étranger se rendront aux urnes le dimanche 9 juin. Un vote dominical qui reste majoritaire au sein de l’UE ; en 2019, 21 des 28 Etats membres avaient tenu ce scrutin le dimanche.