Elections européennes : le temps de parole des candidats sera décompté à partir du 15 avril

L’Autorité française de régulation de la communication (Arcom) a annoncé ce jeudi 7 mars que la période d’équité du temps de parole des candidats aux élections européennes s’étalerait sur les huit semaines avant le scrutin du 9 juin.

La période de décompte du temps de parole des candidats s’étalera sur les huit semaines précédant le scrutin - Crédits : Conseil européen

Ce jeudi 7 mars, l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a dévoilé ses règles concernant l’encadrement de la campagne des élections européennes sur les radios et télévisions françaises. A partir du lundi 15 avril, ces médias audiovisuels devront décompter le temps de parole des listes de candidats et de leurs soutiens dans l’ensemble de leurs programmes diffusés.

Huit semaines de décompte

Ce décompte s’étendra jusqu’au vendredi 7 juin inclus, la campagne prenant officiellement fin à minuit. Les médias devront ainsi respecter un principe d’équité entre les différentes listes candidates sur une période de huit semaines précédant le scrutin, contre six semaines en 2019. “Nous avons souhaité allonger la période de six semaines avant le scrutin à huit semaines, la campagne électorale ayant déjà, de fait, commencé”, a justifié Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom.

Contrairement à l’élection présidentielle, qui implique une période de stricte égalité dans le temps de parole pour les différents candidats, l’Arcom s’en tient à un principe d’équité pour toute la campagne des élections européennes. L’égalité est en effet compliquée à appliquer pour les radios et télévisions en raison du nombre important de listes candidates. Elles étaient 34 lors du précédent scrutin, en 2019, et 22 sont officiellement déclarées à ce jour pour les élections du 9 juin.

17 chaînes de télé et 10 stations de radio concernées

L’Arcom recommande ainsi aux chaînes et stations d’allouer à chaque liste un temps de parole qui prend en compte leur “représentativité” ainsi que leur “implication effective dans la campagne”. L’autorité prend pour critères les résultats des listes candidats aux précédents scrutins, leur dynamique dans les sondages et leur capacité à animer la campagne, notamment à travers des meetings.

Au total, 17 chaînes de télévision et 10 stations de radio sont concernées par ces règles : TF1, France 2, France 3 (pour son programme national), France 5, France Info (TV), Canal+ (pour ses programmes en clair), M6, BFMTV, CNews, LCI, C8, TMC, RMC Découverte, RMC Story, France 24, TV5 Monde (pour ses programmes propres), Euronews, France Inter, France Info (radio), France Culture, RFI, RTL, Europe 1, RMC, BFM Business, Radio Classique et Sud Radio.

Les géants du numérique pour la première fois concernés

Nouveauté cette année, l’Arcom a également formulé des recommandation pour les plateformes numériques, conséquence de l’application du DSA (Digital Services Act). Il est ainsi attendu de Facebook, Google et autres géants du numérique de renforcer leur transparence dans la modération des contenus, dans la mise en avant des informations officielles sur le processus électoral et l’identification des publicités politiques. La période de réserve, qui dure de la veille du scrutin jusqu’au jour de l’élection, 20 heures, concernera également ces plateformes numériques.