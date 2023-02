Les violences contre les personnes LGBT en “forte hausse” en Europe, selon une ONG

Lundi 20 février, l’association ILGA-Europe a dévoilé les derniers enseignements de son rapport annuel sur la situation des personnes LGBT en Europe et en Asie centrale. L’ONG s’inquiète d’une hausse généralisée des actes à caractère haineux visant cette communauté.

L’association ILGA-Europe a publié la 12e édition de son rapport qui recense le phénomène des discours anti-LGBT - Crédits : nito100 / iStock

“L’année 2022 a été la plus violente de ces dix dernières années pour les personnes LGBT [lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres…]” en Europe et en Asie centrale, s’alarme l’association ILGA-Europe dans son rapport annuel paru lundi 20 février.

L’ONG, qui regroupe 600 fédérations dans 54 pays d’Europe et d’Asie centrale, déplore une hausse des violences et des suicides dans ces communautés, “à la suite de discours haineux croissants et généralisés de la part de politiciens, de chefs religieux, d’organisations de droite et d’experts des médias”.

En 2022, la Norvège et la Slovaquie ont notamment été témoins d’attaques terroristes à l’extérieur de bars LGBT, tuant 4 personnes et en blessant 22 autres. Les agressions physiques ou verbales sont par ailleurs en augmentation dans une grande majorité des pays étudiés par l’association, dont la France.

L’ONG note par ailleurs que des progrès ont été réalisés dans certains Etats comme en Espagne ou en Finlande. Pour ILGA-Europe, ce sont alors “les militants et leurs communautés qui sont à l’origine de changements sociaux positifs [dans ces pays] et qui parviennent à faire avancer la protection juridique, malgré l’opposition organisée”.