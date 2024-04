L’Allemagne devient le troisième pays de l’UE à légaliser le cannabis à usage récréatif

Depuis lundi 1er avril, la consommation de cannabis est désormais autorisée pour les adultes outre-Rhin. Cette légalisation, qui divise la société allemande, reste toutefois très encadrée.

Depuis le 1er avril, la législation allemande autorise les adultes de plus de 18 ans à posséder 25 grammes de cannabis séché dans les lieux publics et à cultiver jusqu’à trois plants de cannabis à leur domicile - Crédits : ivan-balvan / iStock

Dans la nuit du dimanche 31 mars au lundi 1e avril, “plusieurs centaines de personnes ont célébré […] le changement de loi autorisant en Allemagne l’usage récréatif du cannabis” devant la porte de Brandebourg à Berlin, écrit Le Monde.

Adoptée sous l’impulsion des écologistes et des libéraux de la coalition gouvernementale, cette nouvelle législation “autorise les adultes de plus de 18 ans à être en possession de 25 g de cannabis séché dans les lieux publics, ainsi que de cultiver jusqu’à 3 trois plants de cannabis à son domicile et ne pas posséder plus de 50 g”, explique Le Parisien.

“Après Malte en 2021 et le Luxembourg l’an dernier, l’Allemagne devient […] le plus grand pays de l’UE à légaliser l’usage récréatif du cannabis”, poursuit Ouest-France.

Des “clubs de cannabis”

Il faudra toutefois “attendre encore trois mois pour acheter légalement de la drogue” dans un“Cannabis Social Club”, précise Libération. A compter du 1er juillet, seules ces associations “à but non lucratif”, dont les 500 membres maximum résident en Allemagne depuis au moins 6 mois, “pourront cultiver et fournir du cannabis à leurs adhérents” [Les Echos]. Paradoxalement, on ne peut donc d’ici au 1er juillet “que se procurer de la drogue illégalement”, pointe le représentant de la Fédération allemande du chanvre Georg Wurth, cité par Le Monde.

Les clubs devront également “disposer d’une autorisation administrative, être situés à plus de 200 mètres d’une école ou d’une aire de jeux et un maximum de 25 grammes par jour et de 50 grammes par mois pourra être distribué par personne”, poursuit le quotidien économique. Il n’y aura donc pas de “coffee shops” comme aux Pays-Bas (où la consommation est tolérée sans pour autant être légale), et ce afin de se “conformer aux normes européennes” [Libération].

Légalisation encadrée

“La consommation de cannabis par toute personne de moins de 18 ans restera illégale”, note le Guardian. Tandis que pour les Allemands âgés de 18 à 21 ans, “le maximum sera de 30 grammes par mois et la teneur en THC, le composant psychoactif, ne devra dépasser 10 %”, détaillent Les Echos.

La loi interdit également “de partager sa récolte avec d’autres personnes”, rapporte Le Parisien. Celle-ci doit ainsi être “stockée dans un lieu sécurisé, fermé à clé et hors de portée des enfants”, ajoute le quotidien. La consommation de cannabis est de plus prohibée “dans un rayon de 100 mètres autour des écoles, des crèches, des terrains de jeux” [Le Monde] et entre “7 heures et 20 heures dans les zones piétonnes”, relève Le Parisien.

Enfin, les “Français frontaliers qui pensaient pouvoir se rendre en Allemagne pour acheter et consommer du cannabis en toute légalité seront déçus”, commente Le Parisien. Ces derniers ainsi que ceux qui souhaitent y séjourner “pour étudier ou faire du tourisme ne pourront ni en posséder, ni en cultiver, ni en consommer”, précise le Centre européen de la consommation dans un communiqué [Le Parisien].

Une société allemande divisée

La réforme divise toutefois la société allemande et suscite “autant d’attentes que de craintes”, commente Ouest-France. Pour Katja Seidel, spécialisée dans la prévention des addictions au Centre Tannenhof à Berlin, il s’agit d’une “catastrophe” [Libération]. “L’accès au produit sera plus facile, son image changera et se normalisera, notamment auprès des jeunes”, avertit-t-elle dans le Guardian.

Les Echos rappellent ainsi que si “10,7 % des Allemands de 18 à 64 ans et 6,8 % des Allemandes [ont] consommé du cannabis au cours des douze derniers mois […], la consommation est plus forte chez les jeunes”. C’est pourquoi le ministre social-démocrate de la Santé Karl Lauterbach “a promis une grande campagne pour sensibiliser [ces derniers] aux risques sanitaires et renforcer les programmes de prévention”, fait savoir le Guardian.

Ce dernier s’est par ailleurs félicité sur X d’une décision “meilleure pour une véritable lutte contre la dépendance, pour la prévention auprès des enfants et des jeunes et pour lutter contre le marché noir, qui disposera bientôt d’une alternative” [CNN]. Pour ce médecin de profession, la politique d’interdiction en vigueur jusque-là a échoué, rapporte Le Monde.

De son côté toutefois, la police craint des difficultés de mise en œuvre et de contrôle de la législation. “Nous sommes sûrs qu’en raison de diverses ambiguïtés et du manque de définitions juridiques, il y aura un mécontentement, une incertitude et des erreurs clairement visibles parmi toutes les personnes impliquées”, alerte le vice-président du syndicat de police (GdP) Alexander Poitz dans Die Zeit.

La Fédération des juges allemands (DRB) anticipe quant à elle “un surcroît de travail : en raison des amnisties découlant de la loi pour les délits liés au cannabis, il va falloir réexaminer plus de 200 000 dossiers”, lit-on dans Le Monde. Ce qui pourrait empêcher la justice pénale “de se consacrer à d’autres tâches pendant des semaines et des mois”, avertit Sven Rebehn de la DRB, cité par le quotidien du soir.

Enfin, l’opposition est vent debout contre la réforme. Le porte-parole du groupe parlementaire pour les questions de santé Tino Sorge (CDU, centre droit) a ainsi annoncé que son parti annulerait la loi “après un changement de gouvernement” [Die Zeit].

Ailleurs en Europe, la légalisation du cannabis semble faire des émules. Comme à Strasbourg où la maire “Jeanne Barseghian (EELV) a appelé à la mise en place d’une ‘expérimentation locale’ au sein de la ville frontalière, afin de sortir d’une approche française répressive aux résultats ‘peu probants’ “, rapporte Le Parisien.

