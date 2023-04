L’Allemagne revoit à la baisse son projet de légalisation du cannabis

Présentée mercredi 12 avril, la nouvelle feuille de route du gouvernement allemand est moins ambitieuse que prévue. Si elle prévoit bien d’autoriser à court terme la possession de petites quantités de cannabis, la vente de ce psychotrope dans des magasins spécialisés attendra.

“Cultivez votre propre herbe” ! Tel est le message envoyé par le gouvernement de coalition allemand, ironise la Frankfurter Allgemeine Zeitung suite à la présentation, mercredi, d’une nouvelle feuille de route pour légaliser le cannabis. A la suite de réserves émises par la Commission européenne, la coalition “feu tricolore” (composée des sociaux-démocrates, des écologistes et des libéraux) “revoit nettement à la baisse son projet de permettre un commerce contrôlé du cannabis à grande échelle en Allemagne”, enchaîne le quotidien d’outre-Rhin Tagesspiegel.

Figurant parmi les projets phares du gouvernement, cette législation annoncée en octobre dernier devait provoquer une “révolution sociétale” faisant de l’Allemagne l’un des pays les plus permissifs au monde. Elle s’est toutefois “heurtée à la législation européenne et internationale qui interdit le commerce de drogue”, expliquent Les Echos.

C’est donc une mouture “édulcorée” [Les Echos], ou encore une “version light” [Arte], que le gouvernement a proposé hier. Le cannabis deviendrait ainsi “un légume bio qui doit être cultivé avec amour”, commente cyniquement la FAZ.

Projets pilotes et “clubs cannabis”

Les objectifs de la réforme restent inchangés : “nous voulons mieux protéger la jeunesse, combattre le marché noir et faire baisser la criminalité liée au trafic de drogue [et] reprendre le contrôle sur la toxicité des produits qui ne fait qu’augmenter”, a déclaré le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, lors d’une conférence de presse relayée par Arte. L’objectif de la réforme est aussi de remplacer une politique répressive qui a “échoué”, poursuit le ministre [Le Figaro].

Le premier volet de cette législation autorise chaque adulte à posséder jusqu’à 25 grammes de cannabis et cultiver jusqu’à trois plants maximum, détaille la chaîne de télévision franco-allemande. En outre, le plan permet la “création d’associations à but non lucratif dont les membres adultes, limités à 500, pourront cultiver la plante pour leur seule consommation, sous surveillance des pouvoirs publics” [La Presse].

Mais contrairement à ce qui était prévu, “la distribution de cannabis dans des magasins spécialisés ne devrait être mise en œuvre que dans une seconde étape et seulement dans le cadre d’essais pilotes limités dans le temps et à l’échelle régionale”, note le Tagesspiegel. Ce deuxième volet classe les “projets pilotes” régionaux comme projets scientifiques, remarque Die Zeit. Concrètement, cette expérience a vocation à servir de “modèle au niveau européen”, explique Karl Lauterbach [Le Figaro].

Réactions mitigées

La législation a reçu un accueil en demi-teinte en Allemagne. Tino Sorge, du parti d’opposition de centre-droit CDU, voit en ce nouveau plan l’aveu que le projet initial n’était “tout simplement pas réalisable”, rapporte Politico. Kristine Lütke, porte-parole des libéraux du FDP pour la politique des drogues, a quant à elle critiqué les plafonds trop stricts de THC, principe actif du produit, dans les clubs de cannabis. Ces seuils pousseraient selon elle “les consommateurs vers le marché noir”, poursuit le média en ligne.

En effet, les producteurs de chanvre risquent d’être déçus : alors que “les deux géants canadiens Tilray et Aurora ainsi que la start-up Demecan […] s’apprêtaient à monter en puissance”, les plants pousseront finalement davantage sur les balcons et dans les granges des “clubs de cannabis” que dans leurs serres ultramodernes, constatent Les Echos. La consommation en Allemagne est estimée à 400 tonnes par an, “soit un marché d’environ 4 milliards d’euros à raison de 10 euros le gramme”, poursuit le quotidien spécialiste de l’économie.

“Effets secondaires”

Karl Lauterbach a considérablement allégé le projet de légalisation du cannabis, “mais son nouveau plan comporte également des risques et des effets secondaires”, estime Die Zeit. La législation ne s’adresse qu’aux adultes, ce qui signifie que “les fumeurs de moins de 18 ans devraient continuer à s’approvisionner auprès des dealers du parc”, pronostique l’homme politique Stephan Pilsinger (centre-droit) dans l’hebdomadaire allemand. La coalition tricolore a promis de prendre des mesures pour protéger les mineurs.

Le problème du “tourisme du cannabis”, qui risque de se développer dans les régions portant les essais pilotes, a également été évoqué. Mais M. Lauterbach n’a pour le moment pas proposé de mesures en la matière, poursuit Die Zeit. Par ailleurs, le modèle des “coffee shops” néerlandais qui permet à la drogue “d’arriver illégalement dans le pays pour y être ensuite commercialisée légalement, doit être considéré […] comme un programme d’encouragement pour les cartels”, estime la FAZ. Le secteur du cannabis craint que le fait de légaliser sans autoriser la commercialisation ne favorise le marché noir, comme en Californie, ajoute Die Zeit.

Le Financial Times rappelle toutefois que les pays de l’UE “sont progressivement devenus plus tolérants à l’égard des drogues douces ces dernières années” dans l’espoir de lutter contre les organisations criminelles. Malte est devenu le premier pays de l’UE à légaliser la possession et la culture du cannabis en 2021, note le quotidien financier britannique. Si les ministères impliqués dans la rédaction de la législation - Santé, Justice et Agriculture - n’ont pas précisé de calendrier pour le plan [Reuters], la création des “clubs cannabis” “doit faire l’objet d’un projet de loi dès avril [et] devra être adopté par les députés”, note Le Figaro. “La consommation pourrait ainsi être légalisée dès cette année”, a souligné le ministre de l’Agriculture Cem Özdemir (Verts) [La Presse].

