Drogues : un rapport s’alarme d’une accessibilité très élevée en Europe

Les substances psychoactives illicites sont particulièrement accessibles en Europe, pointe un rapport de l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies publié ce vendredi. L’étude alerte également sur la diversité croissante de l’offre.

Les saisies de cocaïne dans l’Union européenne ont augmenté de 416 % entre 2011 et 2021 - Crédits : Sanny11 / iStock

Illicites mais largement accessibles, en quantité comme en variété. Ainsi pourrait-on résumer le rapport annuel 2023 sur les drogues de l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT), une agence de l’UE, publié ce vendredi. L’étude note une augmentation, parfois vertigineuse, des quantités de drogues saisies par les autorités dans les Vingt-Sept entre 2011 et 2021.

La cocaïne est la substance qui a connu la plus forte progression (+416 % de saisies), suivie par l’herbe de cannabis (+260 %) et la méthamphétamine (+135 %). Concernant la première, le rapport souligne une extension géographique du phénomène : “Si l’Europe de l’Ouest et du Sud restent les principaux marchés de la cocaïne, des signes indiquent que sa consommation devient de plus en plus courante dans les villes d’Europe orientale”, constatent ses auteurs. Ces derniers relèvent par ailleurs un accroissement des violences liées au trafic de drogue sur le Vieux Continent.

Le rapport pointe aussi l’apparition de nombreuses drogues de synthèse. A l’instar du HHC, substance aux effets similaires au cannabis, interdite depuis le 13 juin en France. Pour la seule année 2022, 41 drogues ont été répertoriées pour la première fois en Europe.