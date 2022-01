PFUE : La France a présidé le premier Conseil "Agriculture et pêche" de l’année

Lundi 17 janvier, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien Denormandie a présidé la formation réunissant ses homologues à Bruxelles. L’occasion, notamment, de présenter les priorités de la présidence française du Conseil dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Julien Denormandie a présidé sa première réunion du Conseil “Agriculture et pêche”. Entre autres sujets, le ministre a expliqué que la France voulait durcir “le contrôle des importations agricoles en imposant progressivement les mêmes normes sanitaires et environnementales” - Crédits : Conseil de l’UE

Depuis le 1er janvier dernier, la France préside le Conseil de l’Union européenne. A ce titre, chaque ministre dirige ainsi les travaux de la formation dont il est membre. Ce lundi, c’était donc au tour de Julien Denormandie de mener les discussions entre les ministres de l’Agriculture des Vingt-Sept.

Contrôle des importations

Le membre du gouvernement français en a ainsi profité pour détailler les priorités des six mois de présidence française de l’institution dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Parmi les éléments évoqués par Julien Denormandie, un point a fait l’objet d’une attention toute particulière : la réciprocité des standards de production environnementaux et sanitaires entre les produits européens et ceux importés depuis des pays tiers. En d’autres termes, Paris veut durcir le contrôle des importations agricoles en imposant progressivement les mêmes normes sanitaires et environnementales, notamment via la mise en place progressive de “clauses miroirs”. “C’est la pérennité même de nos propres producteurs qui est mise en question, et donc […] notre souveraineté alimentaire”, a déclaré le ministre en conférence de presse à l’issue de la réunion, soulignant également qu’il existait selon lui “une véritable attente des Etats membres” à ce sujet.

Dans la même logique, la France souhaite accélérer les négociations concernant le dispositif visant à interdire l’importation de produits ayant activement participé à la déforestation dans leurs pays de production. D’autres éléments prioritaires ont été évoqués par le membre du gouvernement, tels que “l’agriculture bas-carbone”.

La France tentera également de faire aboutir certains dossiers d’ores et déjà en bonne voie. C’est notamment le cas des travaux sur la révision de la législation européenne relative aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.

Par ailleurs, Paris veut organiser durant ces six mois un débat au Conseil consacré au processus de validation des plans stratégiques de la Politique agricole commune (PAC) “afin de chercher à en renforcer la transparence”. Ces plans stratégiques, déclinaisons nationales de la Politique agricole commune, ont été présentés par les Vingt-Sept en fin d’année passée et sont actuellement en cours d’évaluation par les services de la Commission européenne.

Bien-être animal et menaces sanitaires

La réunion fut l’occasion pour la Commission européenne, représentée par les commissaires Janusz Wojciechowski et Stella Kyriakides, respectivement en charge de l’agriculture et de la santé & la sécurité alimentaire, de présenter son programme de travail pour l’année. L’exécutif européen est également revenu sur la conférence de haut niveau intitulée “le bien-être animal dans l’UE, aujourd’hui et demain”, organisée au mois de décembre dernier. Le dossier devrait être au cœur des discussions tout au long de l’année 2022.

Dans l’après-midi, le Conseil s’est conclu sur une présentation par Janusz Wojciechowski de la situation du marché sur les produits agricoles. Plusieurs préoccupations ont ainsi été soulevées, notamment concernant le secteur de la viande porcine, sujette à la menace de la peste porcine mais également aviaire. En effet, des cas de grippe aviaire ont été détectés en Europe et inquiètent les éleveurs de la filière. Paris observe donc la situation avec la plus grande attention.