Signe d’apaisement post-Brexit, le Royaume-Uni réintègre deux programmes scientifiques européens

Le Royaume-Uni participera à Horizon Europe et Copernicus, ont annoncé jeudi 7 septembre la Commission européenne et le gouvernement britannique. Une relance de la coopération scientifique entre Bruxelles et Londres qui témoigne du réchauffement de leurs relations.

Les relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni se sont apaisées depuis l’arrivée de Rishi Sunak à la tête du gouvernement britannique en octobre 2022 - Crédits : Lauren Hurley / Flickr Number 10 CC BY-NC-ND 2.0

“C’est un grand retour dans le milieu européen de la recherche”, entame Libération. Au titre d’un accord rendu public jeudi 7 septembre, le Royaume-Uni s’apprête en effet à “réintégrer Horizon Europe, le programme de recherche scientifique de l’Union européenne, doté de 95,5 milliards d’euros, après une absence de deux ans”, indique Euronews. Le média précise que le pays retrouve aussi le programme d’observation de la terre Copernicus.

Comme l’ensemble de la presse, TF1 constate que l’accord entre Londres et Bruxelles vient “sceller l’approche plus coopérative constatée depuis l’arrivée à Downing Street de Rishi Sunak il y a près d’un an, marquée déjà par un compromis sur l’Irlande du Nord”.

Le gouvernement britannique avait auparavant négocié son maintien dans les programmes concernés via l’accord de commerce et de coopération signé fin 2020. Mais les querelles liées au statut de l’Irlande du Nord avaient conduit à la suspension du Royaume-Uni, l’UE ayant “exigé que [ce] problème […] soit d’abord résolu”, rappelle la RTS.

Reprise de la coopération scientifique

“L’UE et le Royaume-Uni sont des partenaires et des alliés stratégiques clés, et l’accord conclu […] le prouve”, s’est félicitée la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen [Euronews]. De son côté, Rishi Sunak a estimé que celui-ci débloquait “des perspectives de recherche sans égales”, cite Libération.

Car Horizon Europe “est le plus grand programme transnational de recherche et d’innovation au monde”, souligne le Guardian outre-Manche. Et lorsque “le Royaume-Uni [en] était exclu”, cela compliquait le recrutement de “scientifiques de l’UE pour travailler dans les universités britanniques”, poursuit le quotidien. “J’ai écouté la communauté scientifique ici. Ils ont dit qu’une association à Horizon [Europe] était une priorité. Et c’est ce que j’ai obtenu”, a ainsi déclaré Rishi Sunak, en visite à l’université de Warwick jeudi [Les Echos].

Selon les termes de l’accord avec l’UE, qui doit encore être “approuvé par les Etats membres” [Financial Times], le Royaume-Uni ne versera pas de contributions financières pour les années durant lesquelles il n’a pas participé à Horizon Europe et Copernicus, entre 2021 et 2023. Sa contribution s’élèvera à “2,6 milliards d’euros par an en moyenne”, font savoir Les Echos.

Le pays a en revanche préféré ne pas revenir dans le programme de recherche atomique Euratom. Le Royaume-Uni développera notamment une stratégie nationale en matière de fusion nucléaire, “soutenue par un budget de 650 millions de livres sterling [environ 750 millions d’euros, NDLR] jusqu’en 2027″ [The Guardian].

Réchauffement des relations post-Brexit

“L’accord est un nouveau signe de l’amélioration des relations entre Londres et Bruxelles, après celui conclu en février qui a mis fin à l’impasse” au sujet de l’Irlande du Nord, explique le Financial Times. Ce “cadre de Windsor” avait en effet ouvert la voie à de meilleures relations diplomatiques entre les deux parties.

Pour Le Monde, le déblocage politique intervient même dès l’année dernière avec “la démission de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, toujours prompt à attiser le feu anti-européen, et […] l’arrivée au pouvoir de Rishi Sunak en octobre 2022″. Celui-ci s’est “attelé au principal point de blocage [des relations post-Brexit] : l’Irlande du Nord”, relate le journal.

Le nouveau Premier ministre a ainsi pu trouver une solution concertée avec l’UE au problème du “traitement douanier des marchandises exportées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord (qui fait partie du Royaume-Uni mais est de facto à l’intérieur du marché unique européen)” [Le Monde]. “Un sujet de contentieux qui bloquait l’avancée de toutes les autres négociations”, note le quotidien.

