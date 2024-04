La Commission européenne veut faciliter la mobilité des jeunes entre l’UE et le Royaume-Uni

Jeudi 18 avril, la Commission a proposé d’ouvrir des négociations avec Londres pour lever les barrières aux séjours des jeunes des deux côtés de la Manche. Les Etats membres de l’Union européenne doivent se prononcer.

L’Eurostar est le train à grande vitesse reliant Paris à Londres en empruntant le tunnel sous la Manche - Crédits : AdrianHancu / iStock

Un premier pas. La Commission européenne veut faciliter les séjours des 18-30 ans entre l’Union et le Royaume-Uni. “Notre objectif est de reconstruire des ponts humains entre les jeunes Européens des deux côtés de la Manche”, résume le vice-président de l’exécutif européen Maroš Šefčovič.

La proposition concerne toutes les formes de séjour, que ce soit pour travailler, étudier, suivre un stage, faire du bénévolat, ou tout simplement pour visiter. “Par exemple, en vertu de l’accord envisagé, les citoyens de l’Union et du Royaume-Uni âgés de 18 à 30 ans pourraient séjourner jusqu’à 4 ans dans le pays de destination”, écrit l’exécutif européen dans un communiqué.

Le Brexit avait entraîné la fin de la libre circulation des personnes entre l’UE et le Royaume-Uni ainsi que la fin de sa participation au programme Erasmus+. Le nombre d’étudiants européens dans les facultés britanniques s’est par exemple effondré, accusant une chute de 50 % entre 2020 et 2022. Les démarches administratives se sont complexifiées et les coûts ont flambé, puisque les universités outre-Manche sont libres de fixer le montant des frais d’inscription.

La balle est dans le camp des Etats membres. Si le Conseil de l’UE donne son accord, la Commission sera habilitée à lancer des négociations avec le Royaume-Uni.