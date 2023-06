Jeunesse : à Strasbourg, le European Youth Event 2023 est lancé

Après une édition 2021 perturbée par la pandémie de Covid-19, c’est sous un ciel sans nuage que s’est ouverte la 5e édition du European Youth Event (EYE). Vendredi 9 et samedi 10 juin, la rencontre des jeunes Européens entend attirer à Strasbourg près de 10 000 participants originaires des quatre coins du continent. Pour les absents, l’événement propose également un suivi à distance.

Dans les bâtiments du Parlement européen ainsi que dans le “village” installé pour l’occasion, les jeunes de 16 à 30 ans ont l’occasion de participer à près de 250 activités organisées en collaboration avec des associations, les institutions européennes ou la société civile. “Une opportunité unique […] d’interagir, de s’inspirer mutuellement et d’échanger [ses] points de vue avec des experts, des activistes, des influenceurs et des décideurs au cœur de la démocratie européenne”, précise le site de l’événement.

“Nous avons besoin de réformes, nous devons continuer à écouter, nous devons continuer à expliquer, nous devons continuer à livrer et ne pas avoir peur du changement. Pour cela, l’Europe a besoin de vous”, a par ailleurs souligné la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, dans un discours acclamé par les participants en ouverture de la plénière de l’événement vendredi matin.

Les organisateurs comptent également assurer l’héritage de l’événement. Les idées, les attentes et les préoccupations des jeunes Européens seront ainsi consignées dans un rapport distribué à l’ensemble des députés européens. Le timing de ce rendez-vous est loin d’être anodin. Dans un an jour pour jour, les citoyens se rendront aux urnes pour élire les 705 eurodéputés. A n’en pas douter, les jeunes présents à Strasbourg en cette fin de semaine devraient en grande partie figurer parmi les électeurs.

