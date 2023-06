Sondage Eurobaromètre : l’intérêt pour les élections européennes en hausse dans l’UE

Selon l’enquête Eurobaromètre du printemps 2023, 56 % des Européens se disent intéressés par les prochaines élections européennes. Un nombre qui augmente de six points par rapport à 2018.

Un intérêt pour les élections européennes encore relativement limité mais en progression. C’est l’un des principaux enseignements de l’enquête Eurobaromètre réalisée fin mars auprès de plus 26 000 personnes dans les Vingt-Sept et publié ce mardi 6 juin. Parmi les répondants, 56 % disent s’intéresser au scrutin européen à venir dans un an, soit 6 points de plus qu’en 2018 à la même date. Cette part atteint 75 % aux Pays-Bas et redescend à 26 % en Slovaquie. La France se situe dans la moyenne basse du classement, avec seulement 40 % des sondés intéressés par l’échéance électorale.

Si l’enthousiasme pour cette dernière est modéré, ils sont tout de même 67 % à déclarer qu’ils iraient probablement voter si l’élection avaient lieu la semaine prochaine. Là encore, une nette progression par rapport à l’enquête de 2018 a été constatée. A une question similaire, le part de personnes prêtes à glisser un bulletin dans l’urne était de 58 %.

L’impact de l’Union européenne reconnu par les répondants

Qu’ils l’estiment positif ou négatif, 71 % des sondés estiment que l’Union européenne a une influence sur leur vie quotidienne. Près d’un cinquième (18 %) considèrent même qu’elle a un très grand impact. Parmi les principaux motifs de satisfaction des citoyens de l’UE en mars 2023, le soutien à l’Ukraine figure en tête (69 % des répondants). Avec toutefois des variations significatives entre les Etats membres : 90 % aux Pays-Bas et 87 % en Suède, Finlande et Irlande, contre 45 % en Slovaquie et 48 % en Grèce. En France, le taux de personnes satisfaites par le soutien de l’UE à l’Ukraine est de 64 %.

Les autres sources de satisfaction les plus importantes sont la protection des droits démocratiques et de l’état de droit (64 % des sondés dans l’UE) ou encore la politique étrangère (54 %). Mais les récentes crises ont eu un impact négatif sur le niveau de vie des citoyens, dont 50 % déclarent l’avoir vu baisser, et une majorité d’entre eux (57 %) se déclarent insatisfaits de l’action européenne en la matière. Ils sont toutefois plus critiques à l’égard de leurs gouvernements (65 % d’insatisfaction).

Le rôle du Parlement européen selon les citoyens

L’enquête Eurobaromètre du printemps 2023 a aussi été l’occasion d’interroger les citoyens sur leurs attentes quant au rôle du Parlement européen. D’après 37 % des répondants, la démocratie devrait être la principale valeur défendue par l’institution. Viennent ensuite la protection des droits de l’homme en Europe et dans le monde (28 %) et la liberté d’expression et de pensée (27 %).

Les chantiers prioritaires à mettre en œuvre selon les sondés sont la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (38 %), la santé publique (33 %), la lutte contre le changement climatique (31 %) et le soutien à l’économie et à la création de nouveaux emplois (31 %). Ces priorités sont encore plus présentes chez les citoyens français. Ils sont 43 % à penser que la pauvreté devrait compter parmi les priorités du Parlement européen, 41 % en ce qui concerne la santé et 43 % pour le climat.