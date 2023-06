Fête du cinéma : 10 films européens à l’affiche

Du 2 au 5 juillet, la 38e fête du cinéma se déroulera dans toute la France. L’occasion de découvrir des films réalisés par des Européens. Thrillers, documentaires, comédies… Découvrez notre sélection.

La fête du cinéma est de retour ! Comme chaque année, pendant trois jours (du 2 au 5 juillet 2023) toutes les séances seront au tarif unique de 5 euros. Une majoration peut avoir lieu si vous assistez à une séance spéciale (en 3D ou IMAX par exemple).

Si les spectateurs pourront voir des documentaires, des thrillers ou des films d’animation, notre sélection se concentre sur 10 films réalisés par des Européens.

ALLEMAGNE. Le Mur qui nous sépare, de Norbert Lechner

Tirée d’une histoire vraie, l’intrigue se déroule en 1986 dans un Berlin divisé entre Est et Ouest. Divisés, Anna et Philipp le deviendront également, alors qu’il viennent tout juste de se rencontrer lors d’une visite d’une paroisse allemande à Berlin-Est. Très amoureux, les deux Allemands poursuivent leur relation par correspondance, jusqu’à ce que l’idée de retrouvailles par delà le mur deviennent une obsession…

ESPAGNE. A contretemps, de Juan Diego Botto

“Une plongée en apnée dans l’univers de ceux qui combattent”, résume L’Obs. En salle à partir du 5 juillet 2023, A Contretemps est un thriller haletant mettant en lumière Rafa, un avocat qui n’a qu’une journée pour retrouver la mère d’une petite fille laissée seule dans un logement insalubre à Madrid. Dans sa mission pour éviter qu’elle ne soit placée en foyer, il rencontre Azucena, une femme victime d’injustice et menacée d’expulsion. Au fil du récit, la capitale espagnole devient le lieu de rendez-vous des luttes et des colères citoyennes espagnoles.

Le film a été nommé au 79e Festival International du Film de Venise 2022 et au Festival de San Sebastian Perlak, ainsi qu’à la 37e édition des Goya, à Séville.

ITALIE. Vers un avenir Radieux, de Nanni Moretti

Cette comédie raconte l’histoire de Giovanni, un réalisateur italien désabusé face aux mutations politiques de son pays, l’arrivée des plateformes de streaming qui bouleversent le cinéma, son producteur français au bord de la faillite et son couple en crise. Un ‘film dans le film’ dans lequel “Nanni Moretti s’autoparodie délicieusement”, écrit 20 Minutes.

ITALIE. Dernière nuit à Milan, d’Andrea Di Stefano

Alors que Franco Amore s’apprête à vivre sa dernière nuit de service en tant que policier, celle-ci s’avère plus longue et plus éprouvante que prévu. “Autour d’un comédien charismatique, Andrea Di Stefano concocte un bon petit polar dans les décors d’une Milan superbe et inquiétante” [Les Echos].

ITALIE. Giulia, de Ciro de Caro

Sélectionné il y a deux ans à la Mostra de Venise, le long-métrage du réalisateur italien Ciro de Caro est arrivé dans les salles françaises le 14 juin dernier. Il met en scène Giulia, jeune femme précaire vacillant “entre son besoin de liberté et ses désirs illusoires qui la mènent vers de nouvelles rencontres improbables et inattendues” [Allociné].

FINLANDE. Sisu : de l’or et du sang, de Jalmari Helander

Déconseillé aux moins de 12 ans

Le réalisateur Jalmari Helander revient avec un film d’action tourné entièrement en Laponie. Sorte de “Rambo finlandais”, le film met en scène un ancien soldat qui découvre un gisement d’or et devra affronter ses ennemis dans un environnement hostile pour sauver son précieux butin.

FRANCE, BELGIQUE, MADAGASCAR. L’île rouge, de Robin Campillo

Le réalisateur de “120 battements par minute” livre un long-métrage inspiré de son enfance sur une base militaire française à Madagascar, avec en toile de fond la difficile émancipation de l’île. “Le film de Robin Campillo est à la fois une recherche poétique du temps perdu et un cliché cruel de l’idiotie coloniale” [L’Obs].

FRANCE, ESPAGNE, DANEMARK. Polaris, d’Ainara Vera

Ce documentaire signé par la réalisatrice espagnole Ainara Vera relate l’histoire d’Hayat, capitaine de bateau dans l’Arctique. Lorsque sa sœur Leila, restée en France, donne naissance à une fille, les deux femmes entament une introspection sur le lourd passé familial qu’elles partagent, et la manière dont chacune cherche à changer le cours de son destin. Le long-métrage a été présenté par L’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID) au Festival de Cannes 2022.

PAYS-BAS. Dernière séance à Bucarest, de Ludi Boeken

Inspiré d’une histoire vraie, le film du Néerlandais Ludi Boeken s’articule autour du personnage d’Eliahu B., et de son désir de revanche et de justice. Jeune soldat israélien d’origine juive roumaine, il est jugé par la Cour Martiale israélienne pour désertion pendant 846 jours. Il découvre que l’assassin de son père a fui après la guerre dans la Légion étrangère française. Eliahu B. part à la recherche de l’assassin.

REPUBLIQUE TCHEQUE. Il Boemo, de Petr Vaclav

Sur grand écran depuis le 21 juin, Il Boemo retrace la vie d’un musicien et compositeur oublié : Josef Myslivecek, surnommé “Il Boemo”. Dans une Venise libertine du XVIIIe siècle, le prodige ne parvient pas à acquérir la reconnaissance souhaitée, et est prêt à tout pour y parvenir. Sa liaison avec une femme de la cour lui permet de toucher son rêve du bout des doigts, mais jusqu’où ira-t-il ?