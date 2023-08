Randonnées : 6 itinéraires pour parcourir l’Europe avec un sac à dos

Et si cet été, vous troquiez vos valises à roulettes pour un sac à dos et de bonnes chaussures, pour partir à la découverte des paysages mythiques de l’Europe ? De l’Autriche à la Suède, découvrez une sélection de randonnées transfrontalières sur plusieurs jours.

De nombreuses agences touristiques proposent des randonnées en groupe - Crédits : molchanovdmitry / iStock

Les territoires montagneux couvrent plus de 35 % du territoire de l’Union européenne et concernent 21 Etats membres. Les montagnes abritent un large panel d’activités économiques, touristiques et sont d’importantes réserves de biodiversité. La randonnée est un des meilleurs moyens de découvrir ces paysages variés en veillant à avoir le plus faible impact possible sur ces espaces.

Le GR TMB, le tour du Mont-Blanc (France, Italie, Suisse)

Du haut de ses 4 808 mètres d’altitude, le massif du Mont Blanc est le toit de l’Europe. Si son ascension est réservée aux alpinistes aguerris, il est possible d’en faire le tour en plusieurs jours. Moins difficile, celui-ci nécessite tout de même une bonne condition physique, mais il peut s’adapter aux familles en n’effectuant qu’une partie de la boucle. Une mule peut être louée pour accompagner les randonneurs.

A cheval entre la France, la Suisse et l’Italie, parcourir ces chemins permet d’admirer le Mont-Blanc sous toutes ses coutures, en profitant de la faune (marmottes, tétras lyre, bouquetins) et flore endémique (boutons d’or ou encore narcisses) présentes sur le massif.

Souvent parcouru en 10 jours, cet itinéraire de 215 kilomètres est conseillé entre juin et septembre. Auberges, gîtes et refuges parcourent le tracé, mais il est très fortement conseillé de les réserver compte tenu du succès rencontré par le sentier.

Le val Ferret, côté italien, est une des étapes du parcours - Crédits : antonioscarpi / iStock

De Munich à Venise (Allemagne, Autriche, Italie)

Relier Munich à Venise en 14 jours, c’est possible ! Hormis quelques tronçons en bus ou en train, les randonnées de ce trek offrent de refuge en refuge une impressionnante diversité de paysages. Il est nécessaire d’être bon marcheur, puisque les journées peuvent compter de 3 à 7 heures de marche pour certaines.

Parmi les points forts de cet itinéraire : le départ et l’arrivée dans des villes remplies d’histoire et au riche patrimoine, facilement reliées en train. En outre, le parcours permet de découvrir plusieurs châteaux de Bavière, comme celui de Neuschwanstein, aux allures de Disney. La traversé de vallées et des massifs alpins du Tyrol et des Dolomites rendent cette expérience unique. Aussi, le tracé emprunte les gorges de Partnach, en Allemagne, un site naturel de cascades que l’on traverse par des ponts suspendus.

Le parcours permet d’admirer une grande diversité de paysages - Crédits : topics, ScStock, Arnaud Martinez / iStock

La Haute Route des Perdus (Espagne, France)

Cette randonnée permet de passer de l’Espagne à la France par une boucle de 90 kilomètres, en six jours. Près de Torla-Ordesa dans la province de Huesca, l’itinéraire traverse deux chaînes des Pyrénées : le massif du Mont-Perdu et le sommet du Vignemale. Il vous permettra de découvrir des cirques et des vallées glaciaires comme celle d’Ordesa dont le parc national est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Vallée d’Ordesa - Crédits : elxeneize / iStock

Porto - Saint-Jacques de Compostelle (Portugal, Espagne)

Entre l’Espagne et le Portugal, cet itinéraire longeant l’Atlantique permet de rallier Saint-Jacques de Compostelle depuis Porto en deux semaines. En sept jours, vous pourrez atteindre la frontière espagnole à Valença, en passant par Povoa de Varzim ou Marinhas. Pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle, il faudra encore parcourir 99 km, réalisable en moyenne en une semaine. Si le nombre de kilomètres peut faire peur, cette randonnée est pourtant accessible même aux débutants. Attention cependant à la chaleur de l’été qui peut rendre la marche pénible. Privilégiez donc cet itinéraire à la mi-saison ou en partant tôt le matin.

Moins connu que les autres chemins de pèlerinage, ce parcours a été réhabilité en 2017 et offre aux voyageurs des vues uniques sur la côte portugaise. Dès la première étape, la route côtière donne aussi l’occasion de découvrir des destinations touristiques historiques, comme la ville de Porto ou le fleuve Douro.

A Porto, le pont Louis Ier a été imaginé par l’ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel - Crédits : THEGIFT777 / iStock

Les sentiers européens de grande randonnée

Balisés sentier “E”, 12 parcours de plusieurs milliers de kilomètres sillonnent l’Europe du nord au sud et d’est en ouest. Entretenus par les membres de la Fédération européenne de la randonnée pédestre, ces itinéraires se distinguent des chemins nationaux par un marquage uniforme : bleu entouré des étoiles jaunes européennes. Si chaque sentier est difficilement réalisable d’une traite, certains tronçons transfrontaliers peuvent être parcourus en quelques jours.

L’action de l’UE dans la préservation des espaces montagneux Les montagnes représentent une grande partie du territoire européen. L’Union européenne met en place des politiques pour tenir compte des spécificités de ces espaces. Parmi les outils utilisés, des stratégies macro-régionales répondant aux spécificités présentes sur le territoire de l’UE : pour la région de la mer Baltique, l’Adriatique, mais aussi pour la région alpine depuis 2015. Cette dernière, baptisée EUSALP (ou SUERA) et couvrant 48 régions européennes permet à des Etats membres et aux autorités locales de coopérer sur le plan social, économique et environnemental. À LIRE AUSSI Interreg : la coopération territoriale européenne Depuis 1995, une charte européenne du tourisme durable, créée par la Fédération EUROPARC, tente également d’allier protection durable des espace et activités touristiques.

E3 : La traversée des Tatras (Slovaquie, Pologne)

L’E3 traverse l’Europe sur plus de 6 000 kilomètres, de l’Espagne à la Bulgarie. Parmi les itinéraires remarquables : la traversée des Tatras.

A cheval entre la Slovaquie et la Pologne, cette chaîne de montagnes des Carpates peut se découvrir en plusieurs jours, en passant la nuit dans des refuges traditionnels (schronisko). Classé “réserve de biosphère” par l’Unesco, ce site concentre un nombre impressionnant de sommets de plus de 2 500 mètres d’altitude.

Sur 9 jours, le parcours en boucle part de Zakopane en Pologne pour découvrir le parc national et des lacs de montagnes comme le Morskie Oko. Les chanceux pourront peut-être apercevoir un lynx ou un ours, présents dans le parc. Plusieurs itinéraires plus ou moins longs sont possibles, comme par exemple la Tatranska Magistrala. Il est conseillé de se renseigner sur les niveaux des différents itinéraires et de réserver les gîtes à l’avance, car les sentiers peuvent être très courus.

Le lac Morskie Oko en Pologne - Crédits : Wirestock / iStock

E1 : Grövelsjön - Svukuriset - Grövelsjön (Suède, Norvège)

Avec ses 7 000 kilomètres, l’E1 parcourt l’Europe, de la Norvège à l’Italie, en passant par l’Allemagne et la Suisse.

Une portion de ce sentier européen permet de traverser à pied la frontière entre la Suède et la Norvège par une boucle de 55 kilomètres, dans des zones très reculées. Le tracé emprunte des sentiers dans la forêt, bordant des lacs, notamment dans le parc national de Femundsmarka.

Le parc national de Femundsmarka, en Norvège - Crédits : Dace Znotina / iStock