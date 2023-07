10 destinations de plongée dans des aires marines protégées en Europe

De la Méditerranée aux îles norvégiennes, le Vieux Continent recèle d’aires marines protégées où la biodiversité est souvent plus riche qu’ailleurs. Découvrez quelques-unes de ces destinations où vous pourrez pratiquer des randonnées palmées et de la plongée sous-marine.

Dans la plupart des aires marines protégées, l’activité touristique est associée à une sensibilisation du public sur la gestion et la préservation du milieu naturel - Crédits : Damocean / iStock

A savoir avant de pratiquer la plongée Les aires marines protégées régulent les activités humaines afin de protéger la biodiversité. Si toutes n’autorisent pas la pêche, de nombreuses réserves proposent des activités “douces” et encadrées, comme la plongée sous-marine. Cette activité ne nuit pas à la faune et la flore à condition de respecter quelques règles : ne rien toucher, ne pas s’approcher trop près des rochers, rester prudent dans ses mouvements, ne pas nourrir la faune. À LIRE AUSSI [Carte] Les aires marines protégées dans l’Union européenne

1. Akamas, Chypre

Le site d’Akamas est protégé depuis 2009. Vous pourrez y découvrir la faune et la flore méditerranéenne à travers ses tunnels et ses grottes… Et même observer des tortues pour les plus chanceux !

Grottes d’Akamas - Crédits : Irina Chayko / iStock

2. Zadar, Croatie

Au départ de Zadar, des excursions de plongée sont proposées entre les îles Kornati et le parc naturel de Telašćica, tous deux protégés depuis plus de trente ans. Avec ses nombreux lots et ses criques, c’est l’une des plus belles régions croates où observer les fonds marins.

Dorade à tête dorée dans le parc naturel de Telašćica - Crédits : Goran Safarek / iStock

3. Nerja, Espagne

Près de Malaga, en pleine réserve naturelle de Cerro Gordo, Nerja offre de nombreuses promenades en palmes-masques-tuba pour découvrir les richesses subaquatiques de la région. Le site est protégé depuis 2014.

Costa del Sol, Nerja - Crédits : Tunatura / iStock

4. Port-Cros, France

Créé en 1963, le Parc national de Port-Cros, au large de Hyères, célèbre cette année ses 60 ans d’existence. Le sentier sous-marin au départ de la plage de la Palud propose un parcours ludique et pédagogique, avec masque et tuba. Les plongeurs les plus expérimentés pourront se munir de bouteilles et se rendre à l’épave de la Barge aux congres.

Vue sous-marine du site de Port-Cros - Crédits : Damocean / iStock

5. Zante, Grèce

Dans la baie de Laganas au sud de l’île de Zante (Zakynthos) se trouve une grande aire marine protégée depuis 2003. L’endroit est idéal pour plonger, notamment au nord de la petite île de Cameo accessible à pied. Tout comme à Chypre, on peut y observer des tortues.

Accès à l’île de Cameo - Crédits : nelic / iStock

6. Torre Guaceto, Italie

Le site de Torre Guaceto, établi en 1991, est devenu un exemple dans la gestion des aires marines protégées et de l’éco-tourisme. Baignés dans la mer Adriatique, vous pourrez y découvrir la richesse de la faune et la flore de la zone “A”, qui est la plus strictement protégée.

Parc naturel de Torre Guaceto - Crédits : vololibero / iStock

7. Gozo, Malte

L’île de Gozo, protégée depuis 2016, possède une riche biodiversité. Ses formations géologiques sous-marines en font un lieu de plongée unique et incontournable.

Plongeurs près de l’île de Gozo - Crédits : freemixer / iStock

8. Îles Lofoten, Norvège

Pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de plonger dans les eaux froides de Norvège et d’explorer le monde sous-marin arctique des îles Lofoten, autour de Henningsvær, qui sont protégées depuis 2018. Vous pourrez apercevoir au large des phoques et des baleines.

Vue aérienne des îles Lofoten - Crédits : Anastasiia Shavshyna / iStock

9. Scharendijke, Pays-Bas

La Mer du Nord n’est pas en reste en ce qui concerne la plongée ! Le petit port de Scharendijke, en Zélande, propose de la plongée pour tous les niveaux dans une réserve marine protégée depuis 2010. Les amateurs de plongée avec bouteilles pourront aller voir l’épave du Serpent qui git à 23 mètres de profondeur.

Plongeurs en Zélande, Pays-Bas - Crédits : brytta / iStock

10. Berlengas, Portugal

Si Madère et les Açores sont très populaires pour la plongée, il suffit de se rendre à Peniche, au nord de Lisbonne, pour aller explorer l’archipel des Berlengas. Protégées depuis 1981, ces îles atlantiques sont classées comme réserve de biosphère par l’Unesco.