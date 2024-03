La Bulgarie et la Roumanie font leur entrée dans l’espace Schengen

Ce 31 mars, les deux pays d’Europe abolissent les contrôles aux frontières aériennes et maritimes avec les autres Etats membres.

En Roumanie comme en Bulgarie, les contrôles aux frontières terrestres restent toutefois en place. Image : gare du nord, Bucarest - Crédits : Adrian Catu / iStock

Voilà des années que Sofia et Bucarest attendaient cette nouvelle étape. La Bulgarie et la Roumanie approfondissent leur intégration européenne ce 31 mars 2024, 17 ans après leur entrée dans l’UE.

Les deux Etats font désormais partie de l’espace Schengen, la zone d’Europe où la libre circulation des personnes est renforcée. Les contrôles d’identité sont donc levés aux frontières aériennes et maritimes, mais ceux aux frontières terrestres entre ces pays et leurs voisins de l’espace Schengen sont maintenus jusqu’à une date indéterminée.

Initié en 1985 et mis en œuvre depuis 1995, cet espace abolit les frontières nationales pour les voyageurs entre pays membres. Et avec le “visa Schengen” unique, les ressortissants d’Etats tiers peuvent aussi séjourner 90 jours dans l’ensemble de cette zone de libre circulation. En contrepartie, les accords Schengen prévoient une plus grande surveillance des frontières extérieures ainsi qu’une coopération policière et judiciaire.

Long processus, admission partielle

C’est l’aboutissement d’un long processus pour Sofia et Bucarest. Dès 2011, la Commission européenne avait assuré que la Bulgarie et la Roumanie étaient prêtes à cette intégration. Après des années de négociations, les Etats membres ont donné leur feu vert aux deux pays en décembre dernier. Plusieurs bloquaient jusque-là cette décision, dont l’Autriche, en raison de craintes liées aux migrations clandestines. Vienne a finalement levé son veto sur les contrôles aux frontières aériennes et maritimes, mais pas sur les arrivées terrestres.

Avec cette admission partielle de la Bulgarie et de la Roumanie, l’espace Schengen comprend désormais 25 des 27 Etats membres de l’UE, ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Bien que membres de l’Union européenne, l’Irlande et Chypre ne font pas partie de l’espace Schengen. Dublin souhaite conserver la libre circulation avec le Royaume-Uni, tandis que l’accession de Chypre est entravée par la partition de l’île entre le nord et le sud.