Social : la grève chez Tesla en Suède s’étend au Danemark

Ce mardi 5 décembre, le plus important syndicat danois a décidé de rejoindre le mouvement de grève initié par les ouvriers suédois de Tesla fin octobre.

Onze syndicats suédois et danois sont maintenant en grève contre Tesla - Crédits : Sjo / iStock

Dans les pays nordiques, la fronde contre Tesla gagne en ampleur. 3F, le plus important syndicat danois, a indiqué mardi 5 décembre qu’il rejoignait le mouvement de grève démarré en Suède au sein de l’entreprise automobile, détenue par le milliardaire américain Elon Musk.

Initié le 30 octobre dernier par 130 mécaniciens, le mouvement s’est ensuite étendu et est désormais suivi par dix syndicats suédois, et pas seulement ceux du secteur automobile. Au Danemark, les dockers et chauffeurs routiers membres du syndicat 3F Transport en grève ont décidé d’arrêter d’acheminer les voitures Tesla.

A l’origine de la contestation ? Le refus d’Elon Musk de signer les conventions collectives pour les employés de son entreprise en Suède. Au cœur du modèle social suédois, celles-ci couvrent 90 % des salariés et garantissent les droits des travailleurs, notamment le salaire minimum, qui n’existe pas au niveau national. Une situation similaire existe au Danemark, où 80 % des employés sont couverts par des conventions collectives.