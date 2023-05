Le prix de l’essence en France est l’un des plus élevés d’Europe

Avec 1,91 euro par litre de sans plomb 95, la France est classée au troisième rang des pays européens.

Les automobilistes français ne sont pas les mieux lotis. Selon les derniers chiffres publiés par la Commission européenne, le prix de l’essence en France est le troisième plus élevé de l’UE. Depuis le début du mois de mai, le litre de sans plomb 95 s’élève à 1,91 euro en moyenne dans l’Hexagone, toutes taxes comprises. Le Danemark (1,98 euro) et la Finlande (1,97 euro) affichent toutefois des prix plus élevés. Viennent ensuite la Grèce (1,88 euro), l’Italie (1,86 euro) puis l’Allemagne (1,85 euro). A l’inverse, la Bulgarie (1,31 euro) et la Roumanie (1,33 euro) ont les carburants les moins chers d’Europe.

Cette situation en France s’explique notamment par la hausse du prix de l’éthanol. Ce carburant est plus présent dans l’essence française. Le Figaro explique également ce décalage en Europe par les “certificats d’économie d’énergie” dont les fournisseurs français doivent s’acquitter.