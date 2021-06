Infographie : le fonctionnement du Prêt Rebond, l'aide financière aux PME soutenue par les fonds européens

Tout comprendre au Prêt Rebond, le dispositif régional de prêt aux petites et moyennes entreprises soutenu par les fonds européens.

Créé en avril 2020, le Prêt Rebond a été conçu pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises qui ont connu une baisse de leur activité en raison de la crise du Covid-19. Au 31 mai 2021, le dispositif, mis en place dans les Régions françaises avec l’appui de Bpifrance et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), avait permis de soutenir 16 490 sociétés. L’Union européenne a pour sa part apporté un soutien financier à cette opération via le Fonds européen de développement régional (FEDER).

Le prêt rebond vise donc tout particulièrement les entreprises de taille modeste. Il permet de soutenir des artisans, des auto-entrepreneurs, des restaurateurs, soit une large partie du tissu entrepreneurial qui maille les territoires des 15 régions ayant développé cet instrument financier. Certaines d’entre elles ont par ailleurs développé un système entièrement numérisé permettant aux entrepreneurs de débloquer des fonds plus rapidement. Montant moyen, procédure pour candidater, conséquences sur l’activité économique : découvrez en infographie les principales informations à retenir sur cet instrument financier innovant.