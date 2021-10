Faire ses études dans un autre pays européen avec Erasmus+

En tant que citoyen européen, vous pouvez bénéficier du programme Erasmus+. En partant étudier dans l’un des autres Etats membres de l’UE ou un pays partenaire, vous avez droit à une bourse et ne payez que les frais d’inscription de votre établissement d’origine.

De la 2ème année d’études supérieures jusqu’au doctorat inclus, le programme Erasmus+ vous permet d’effectuer un séjour de mobilité pour une période allant de 3 mois à un an.

La formation suivie dans le pays d’accueil doit s’inscrire dans la continuité du diplôme préparé en France. Votre expérience à l’étranger est intégrée dans votre cursus universitaire et prise en compte pour l’obtention de votre diplôme.

A noter : Une épreuve de langues vous est demandée dans certains pays de l’UE afin d’évaluer votre niveau de langue du pays d’accueil. Avant de partir, renseignez-vous sur le système universitaire du pays où vous avez choisi de partir étudier. Avant le départ, vous pouvez suivre un cours gratuit de langue en ligne.

Etudiants, apprentis, élèves de lycées professionnels, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés, Erasmus + vous offre aussi la possibilité de partir en stage à l’étranger, dès la 1ère année d’études, pour une durée de 2 à 12 mois. La période de mobilité est reconnue dans le cadre du diplôme.

Qui peut en bénéficier ?

Tous les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur (université, IEP, école de commerce, école d’ingénieurs, BTS…), à partir de leur 2ème année d’études supérieures.

Collégiens, lycéens, demandeurs d’emplois et jeunes diplômés peuvent également effectuer un séjour d’études dans le cadre du programme Erasmus+.

Où partir ?

Depuis 2015, Erasmus+ est ouvert sur le monde. Les bénéficiaires peuvent choisir parmi les 33 pays participants (les 27 Etats membres de l’Union européenne ainsi que et la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Turquie, la République de Macédoine du Nord et la Serbie) et les pays partenaires. Ces derniers ne participent qu’à une partie des activités du programme.

L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont les trois destinations préférées des étudiants européens.

Brexit : Le Royaume-Uni a décidé de ne plus participer au programme Erasmus+ à partir du 1er janvier 2021. Les étudiants européens devront désormais payer des frais de scolarités aussi élevés que les autres étudiants étrangers au Royaume-Uni et se procurer un visa étudiant.

A quelles aides financières avez-vous droit ?

Durant votre séjour, vous pouvez :

Recevoir une bourse Erasmus+ qui variera de 170 à 370 € par mois en fonction de votre pays de destination ;

Bénéficier d’une aide des collectivités locales : départements, régions et certaines municipalités peuvent apporter une aide financière complémentaire, le plus souvent sur critères sociaux ;

Continuer à percevoir votre bourse française sur critères sociaux.

Hors Erasmus+, vous pouvez aussi partir dans le cadre d’une convention signée entre votre école/université et un autre établissement partenaire en Europe. Renseignez-vous au service des relations internationales de votre établissement.

Comment valider vos études réalisées à l’étranger ?

Après votre départ, votre établissement universitaire d’origine devra prendre en compte les crédits ECTS que vous avez obtenus. Ce système permet d’acquérir des unités de valeurs pour valider les cours suivis dans une ou plusieurs universités européennes et les faire reconnaître dans son pays d’origine.

Le CV Europass est un document remis gratuitement et reconnu partout en Europe. Ce document décrit les périodes de stage afin de mettre en évidence les activités réalisées et les résultats obtenus.

Où s’adresser ?

Toutes les informations sur le programme Erasmus+ sont disponibles sur le site Génération Erasmus+.

Vous devez ensuite contacter le bureau ou services des relations internationales de votre établissement. Attention, pour mettre le plus de chance de votre côté, mieux vaut vous y prendre dès la rentrée universitaire pour partir l’année suivante.

Coronavirus : quel impact sur la mobilité ?



En juillet 2020, la France a réouvert ses frontières permettant aux étudiants et aux chercheurs de partir de nouveau à l’étranger. Cependant, des restrictions existent dans certains pays pour les étudiants en provenance de la France. Le

La crise du COVID a souligné l'importance des enjeux numériques. L'ensemble des mobilités peuvent se dérouler de manière hybride (mobilité physique associée à des activités virtuelles). Des mesures ont également été prises pour développer de nouvelles mobilités hybrides mixant activités virtuelles et mobilité physique, en lien avec la nouvelle programmation 2021. Plus d'informations sur le site de l'Agence Erasmus + France / Education Formation

