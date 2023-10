Slovaquie : après la victoire de Robert Fico aux législatives, la crainte d’un virage pro-russe

L’ancien Premier ministre Robert Fico, pro-russe et hostile à l’aide à l’Ukraine, a remporté les élections législatives slovaques ce samedi 30 septembre. Il doit désormais trouver des partenaires pour former une coalition gouvernementale.

Robert Fico a déjà été président du gouvernement slovaque de 2006 à 2010 puis de 2012 à 2018 - Crédits : Conseil européen

Les élections législatives qui se sont tenues en Slovaquie ce samedi 30 septembre ont marqué “la résurrection de Robert Fico” pour Le Figaro. Son parti, le Smer-SD, qui se revendique social-démocrate, a remporté le scrutin avec 23 % des suffrages. “Robert Fico, laissé pour mort politiquement il y a quelques mois encore, est donc en passe de reprendre les rênes de la Slovaquie et de ses 5,5 millions d’habitants, qu’il a gouvernés déjà 12 ans”, poursuit le quotidien français.

La nouvelle retentit bien au-delà des frontières slovaques. “La campagne de Fico a alarmé sur tout le continent, craignant qu’il ne fasse basculer la Slovaquie dans le camp anti-Ukraine aux côtés du Premier ministre hongrois Viktor Orbán”, note Politico. Car le vainqueur des législatives “a adopté une position très pro-Moscou, promettant de mettre fin aux livraisons d’armes à Kiev et s’opposant aux sanctions alors même que l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine se poursuit après un an et demi”, [Politico].

“Le pire des scénarios”

En Slovaquie, le potentiel retour au pouvoir de Robert Fico, qui doit encore trouver des partenaires de coalition pour gouverner, est mal accueilli par les médias. Ce dimanche, “l’ensemble de la presse à Bratislava, sans exception”, s’en est inquiétée, rapporte Courrier international. “Fico a gagné, mais il n’a pas sa place ici”, titre ainsi Denník N. Le site d’information slovaque, d’orientation libérale, va même jusqu’à considérer que “la Slovaquie démocratique a perdu”. “La Slovaquie va-t-elle devenir une ‘nouvelle Hongrie’, un pays dirigé par un gouvernement conciliant avec la Russie et réticent à aider l’Ukraine ?”, s’interrogent Les Echos. “Selon les analystes, un gouvernement Fico pourrait radicalement changer la politique étrangère de la Slovaquie pour ressembler à celle du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán”, relate France 24.

Ce dernier a justement réagi avec entrain à la victoire du leader du Smer-SD : “Devinez qui est de retour ! Félicitations à Robert Fico pour sa victoire incontestable aux élections parlementaires slovaques. C’est toujours agréable de travailler avec un patriote. J’ai hâte d’y être ! “, a posté le Premier ministre hongrois sur X (ex-Twitter) [Financial Times]. “C’est donc le pire des scénarios qui se dessine pour les capitales européennes, où l’on redoute qu’un gouvernement mené par Fico ne devienne un allié plus ou moins explicite du Kremlin au sein même de l’Union européenne et de l’Otan, dont la Slovaquie est membre”, soulignent Les Echos.

Négociations pour former un gouvernement de coalition

Derrière le Smer-SD de Robert Fico et ses 23 % de suffrages recueillis, six autres formations politiques seront également représentées au Parlement slovaque. “Aucun parti n’ayant obtenu la majorité des sièges, il [faudra] former un gouvernement de coalition”, explique The Independent. “Malgré la profonde polarisation de la Slovaquie, Fico est en position de force pour revenir au pouvoir avec le soutien de Hlas (La Voix), un parti social-démocrate” né d’une scission avec le Smer-SD, qui a récolté 14,7 % des suffrages lors de ces élections [Politico].

Il faudra ensuite convaincre des petits partis pour compléter cette coalition et dans cette optique, Robet Fico “n’exclut personne, pas même l’extrême droite” [France info]. Il pourrait en l’occurrence s’allier avec “le Parti national slovaque (SNS), qui a obtenu 5,7 % des votes”, comme le fait savoir Politico : “sur la base de leurs résultats électoraux, les trois partis contrôleraient 81 sièges au Parlement, soit six sièges de plus que la majorité”. “La forme du futur gouvernement slovaque dépendra de négociations complexes et de la prise de décision des petits partis”, annonce ainsi The Guardian. “Pendant ce temps, les gouvernements du continent suivront certainement de près les choix de politique étrangère de Bratislava – notamment en ce qui concerne l’Ukraine”, ajoute le quotidien britannique.

