Slovaquie : allié du Premier ministre pro-russe, Peter Pellegrini remporte l’élection présidentielle face au candidat pro-européen

Samedi 6 avril, Peter Pellegrini, proche du Premier ministre pro-russe Robert Fico, a gagné le scrutin présidentiel slovaque avec plus de 53 % des voix. Il était opposé à Ivan Korčok, pro-européen et fervent soutien de l’Ukraine.

Elu président de la République samedi 6 avril, Peter Pellegrini a déclaré vouloir tout faire “pour que la Slovaquie reste du côté de la paix et non de la guerre” - Crédits : Xavier Lejeune / Commission européenne

“L’allié du gouvernement populiste, Peter Pellegrini, a remporté, ce samedi 6 avril, l’élection présidentielle en Slovaquie, devançant largement lors du second tour le diplomate pro-européen Ivan Korčok”, indique L’Express. D’après l’Office slovaque des statistiques, l’actuel président du Parlement slovaque et ex-Premier ministre “a obtenu 53,20 % des voix, contre 46,80 %” pour son rival, selon le décompte de “la quasi-totalité (99,8 %) des suffrages”, rapporte l’hebdomadaire.

“C’est une grande satisfaction […], je veux être un président qui défendra les intérêts de la Slovaquie”, a déclaré Peter Pellegrini dans un discours devant ses sympathisants, cité par France info. Cet économiste de formation a également assuré vouloir tout faire “pour que la Slovaquie reste du côté de la paix et non du côté de la guerre” [France info].

Le Monde relève que la question du soutien de ce pays de 5,4 millions d’habitants à l’Ukraine a été “le principal thème de campagne de l’élection présidentielle”. Peter Pellegrini avait en effet “accusé son adversaire, favorable au soutien à Kiev, de vouloir entraîner ‘la Slovaquie dans la guerre’ “, poursuit le journal du soir.

La victoire du Premier ministre pro-russe

Le vainqueur de la présidentielle est lié à la coalition gouvernementale dirigée par le populiste Robert Fico, qui a notamment “remis en cause la souveraineté de Kiev et appelé à la paix avec Moscou” [L’Express]. Depuis son retour au pouvoir en octobre 2023, le Premier ministre a ainsi “stoppé toute donation d’armes à Kiev”, limitant ainsi le soutien à son voisin à “l’aide humanitaire et civile”, ajoute l’hebdomadaire.

Par ailleurs, Robert Fico a été le “premier à tirer la sonnette d’alarme en critiquant ouvertement la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine”, en amont d’une réunion organisée le 26 février dernier pour coordonner le soutien à Kiev, rappellent Les Echos. Peter Pellegrini a de son côté appelé à la “prudence en matière de livraisons d’armes”, note l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Jusqu’à présent, le président du Parlement slovaque a prétendu “jouer un rôle de modérateur dans la coalition gouvernementale en se voulant notamment le garant de l’adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne (UE) et à l’Otan”, constate Le Monde. Cependant, il ne s’est pas opposé aux différentes réformes entreprises par sa coalition, notamment critiquées par la Commission européenne, analyse le journal du soir.

Pour le quotidien slovaque chrétien et conservateur Postoj, Peter Pellegrini “a gagné grâce au fait qu’avant le deuxième tour, il a réussi non seulement à atteindre les partisans de Štefan Harabin [candidat nationaliste et pro-russe arrivé en troisième position au premier tour NDLR], mais aussi à mobiliser les partisans du camp gouvernemental qui n’avaient pas voté au premier tour”. Supérieure à 61 %, la participation électorale a atteint son “plus haut niveau […] jamais enregistré depuis la première élection présidentielle, en 1993″, fait savoir Jakub Hankovský, directeur général d’Ipsos Slovaquie, cité par Les Echos.

“Je tiens à féliciter le vainqueur de l’élection, Peter Pellegrini”, a déclaré Ivan Korčok samedi soir à la presse et à ses sympathisants, reconnaissant ainsi sa défaite [L’Express]. “Nous avons vu un homme qui peut devenir président en répandant la haine et les passions et en transformant son opposant en candidat de guerre”, a-t-il toutefois déploré [Le Monde].

La Slovaquie sur le chemin de la Hongrie de Viktor Orbán ?

Cité par L’Express, Ivan Korčok espère par ailleurs que “Peter Pellegrini sera indépendant et qu’il agira selon ses propres convictions et sans ordres”, faisant allusion à la proximité qu’entretiennent le futur président (il entrera en fonction en juin prochain) et le chef du gouvernement Robert Fico, cite L’Express. Si le chef de l’Etat slovaque “dispose de peu de pouvoirs”, il a toutefois “la capacité d’influencer l’opinion”, font remarquer Les Echos.

Pour Le Monde, Robert Fico aura ainsi “les mains totalement libres pour faire basculer la Slovaquie dans le camp des pays de l’UE qui jouent la partition de Moscou”. D’autant plus que le prochain président de la République slovaque a reçu le soutien du Premier ministre hongrois Vitkor Orbán, chef de file des Etats membres de l’UE hostiles à la forme actuelle de l’Union et réticents au soutien militaire à Kiev, poursuit le journal du soir.

Plusieurs médias slovaques ont déclaré, à l’instar du site Aktuality.sk, ne pas abandonner le “combat pour la démocratie”, relate Courrier international. Même son de cloche du côté du média en ligne Postoj, qui considère qu’après ces élections, le débat politique en Slovaquie “prendra plus encore qu’avant la forme d’une lutte sur le caractère de l’Etat” [Courrier international].

