Pologne : la victoire de l’opposition pro-européenne officiellement confirmée

La Commission électorale polonaise a officiellement validé les résultats des élections parlementaires de ce dimanche 15 octobre. La perte du pouvoir pour les ultraconservateurs du PiS apparait inéluctable.

Premier ministre polonais de 2007 à 2014, Donald Tusk est le favori pour retrouver ce poste dans les prochaines semaines - Crédits : Arno Mikkor (EU2017EE)

Au surlendemain des élections législatives qui se sont tenues ce dimanche 15 octobre 2023, la Commission électorale polonaise a officiellement confirmé les résultats du scrutin après le dépouillement de 100 % des bulletins. Si le parti ultraconservateur Droit et justice (PiS), au pouvoir depuis 2015, arrive en tête en recueillant 35,4 % des suffrages, c’est bel et bien l’opposition qui sort victorieuse de ces élections.

La Coalition civique (KO), liste centriste et pro-européenne menée par l’ancien Premier ministre Donald Tusk, récolte 30,7 % des voix, contre 14,4 % pour Troisième voie (centristes) et 8,6 % pour La Gauche (Lewica). En cumulé, ces trois listes d’opposition, qui ont déjà exprimé leurs souhaits de former ensemble une coalition gouvernementale, dépassent la barre des 50 % de suffrages. Elles devraient disposer au total de 248 sièges sur les 460 que compte la Diète, la chambre basse du Parlement polonais. Une majorité parlementaire qui pourra alors voter sa confiance à cette future coalition gouvernementale.

Les deux assemblées aux couleurs de l’opposition

Cette dernière pourra aussi profiter d’une majorité au Sénat, chambre haute du Parlement polonais. Les élections sénatoriales avaient également lieu ce dimanche, et les partis d’opposition au PiS ont raflé 66 des 100 sièges que compte l’assemblée. Une double majorité donc, qui rend impossible le maintien au pouvoir des ultraconservateurs. Le taux de participation, historiquement haut, a atteint 74,38 %.

Suite à l’annonce officielle des résultats, il revient désormais au président polonais Andrzej Duda (membre du PiS) de convoquer sous 30 jours la première réunion du nouveau Parlement et de choisir une personne chargée de former le nouveau gouvernement. Traditionnellement, il s’agit d’abord du chef du parti arrivé en tête des élections, en l’occurrence ici Jaroslaw Kaczynski, leader du PiS. S’il ne parvient pas à former de gouvernement, ce qui s’annonce quasi certain compte tenu du nouveau paysage politique polonais, ce sera au tour de l’opposition de former cette nouvelle coalition gouvernementale.