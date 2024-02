La Grèce légalise le mariage et l’adoption pour les couples homosexuels

A la suite du vote du Parlement grec ce jeudi 15 février, la Grèce va devenir le 16e pays de l’Union européenne à légaliser le mariage homosexuel.

En Grèce, l’union civile pour les couples homosexuels est légalisée depuis 2015 - Crédits : verve231 / iStock

Une journée historique pour la Grèce. Ce jeudi 15 février, le Parlement grec a adopté dans la soirée, à une large majorité, un projet de loi légalisant le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe. Ce texte, proposé par le Premier ministre conservateur Kyriákos Mitsotákis, a été approuvé par 176 députés sur les 254 présents lors des débats qui se sont étalés sur deux jours. Près des deux tiers des élus de Nouvelle Démocratie, le parti au pouvoir, ont voté en sa faveur. Les partis d’opposition de gauche ont également soutenu ce texte synonyme de progrès sociétal.

Une première pour un pays orthodoxe

Une réforme majeure au sein d’une société où l’Eglise orthodoxe conserve une forte influence. Celle-ci s’était par ailleurs farouchement opposée à ce projet de loi, en vain. Quand la loi sera officiellement promulguée, la Grèce deviendra le 37e pays au monde et le 16e Etat membre de l’Union européenne à autoriser le mariage homosexuel. Elle emboitera le pas à l’Estonie, où le mariage homosexuel est entré en vigueur le 1er janvier 2024.

Par la même occasion, le pays méditerranéen sera le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l’union pour les couples de même sexe. La Grèce autorisait depuis 2015 l’union civile pour les couples homosexuels, mais celle-ci n’offre pas les mêmes garanties qu’un mariage civil. L’Etat du sud de l’Europe devient également le 15e pays membre de l’UE à autoriser l’adoption homoparentale.

De grandes avancées pour l’homoparentalité

Kyriákos Mitsotákis a salué “un tournant pour les droits de l’homme” dans un “pays progressiste et démocratique, passionnément attaché aux valeurs européennes”. Et ce alors que le Parlement européen s’est récemment inquiété “des menaces très graves qui pèsent sur la démocratie, l’Etat de droit et les droits fondamentaux en Grèce”. En poste depuis 2019 et largement réélu en 2023, le Premier ministre conservateur avait fait du mariage homosexuel une mesure phare de son deuxième mandat.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de mettre fin à de règles dépassées concernant l’homoparentalité. Jusqu’alors, seul le parent biologique d’un enfant disposait de droits sur ce dernier. En cas de décès de ce parent, l’Etat retirait la garde de l’enfant à l’autre parent, non-biologique. Ce projet de loi confère désormais des droits parentaux complets aux couples homosexuels mariés ayant des enfants. Il ne permet cependant pas le recours à la gestation pour autrui (GPA) pour les couples de même sexe, ce qui est pourtant permis pour les femmes ne pouvant pas avoir d’enfants pour des raisons de santé.