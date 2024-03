Irlande : le Premier ministre Leo Varadkar annonce sa démission

A un an des prochaines élections législatives, le chef du gouvernement irlandais a annoncé mercredi 20 mars qu’il quittait ses fonctions.

Leo Varadkar avait assisté au Conseil européen aux côtés des autres chefs d’Etat et gouvernement, en février dernier - Crédits : Alexandros Michailidis / Conseil européen

A la surprise générale, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar jette l’éponge. Mercredi 20 mars, le Taoiseach - équivalent du Premier ministre en Irlande - a présenté sa démission, invoquant des raisons “personnelles et politiques”. “Je démissionne de la présidence et de la direction du Fine Gael [son parti de centre-droit, NDLR] et démissionnerai de mon poste de Premier ministre dès que mon successeur sera en mesure de prendre ses fonctions”, a-t-il précisé.

Agé de 45 ans, il était à la tête d’un gouvernement de centre-droit depuis le mois de décembre 2022. Fonction qu’il avait déjà occupée entre 2017 et 2020. A l’époque, il était devenu le plus jeune Premier ministre en exercice, mais également le premier chef de gouvernement métis et homosexuel d’un pays réputé conservateur.

L’annonce de sa démission intervient quelques jours après l’échec d’un référendum organisé le 8 mars dernier pour tenter de moderniser la Constitution irlandaise. Ce texte, rédigé en 1937, offre une vision obsolète de la société, cantonnant les femmes à leur rôle d’épouse et de mère au foyer. Le gouvernement a été accusé de ne pas avoir suffisamment bien préparé le terrain pour adopter cette modification constitutionnelle.

Si les prochaines élections législatives sont prévues au printemps 2025, la démission surprise de Leo Varadkar pourrait changer la donne et provoquer un scrutin anticipé.