Les régimes politiques européens

27 Etats membres, 27 régimes politiques ? Dans l’Union européenne, il existe d’importantes différences d’organisation politique et institutionnelle. Six pays sont par exemple des monarchies, cinq sont des systèmes semi-présidentiels et quinze disposent d’un parlement monocaméral.

Pour y voir clair, Toute l’Europe vous propose une carte interactive regroupant les informations principales sur la répartition des pouvoirs politiques au sein des Etats membres, ainsi que sur les hommes et les femmes actuellement en exercice.