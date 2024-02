Elections européennes : le Parti socialiste approuve une liste menée par Raphaël Glucksmann

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Conseil national du PS a validé sa liste pour le scrutin du 9 juin. Elle devrait être menée par le député européen Raphaël Glucksmann.

Au Parlement européen, Raphaël Glucksmann a présidé deux commissions spéciales sur l’ingérence étrangère dans l’UE entre 2020 et 2023 - Crédits : Alexis Haulot / Parlement européen

Le PS avance ses pions. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février, le Conseil national du Parti socialiste a validé la composition de sa liste aux élections européennes, rapporte l’AFP. Les dirigeants du parti à la rose ont acté qu’elle serait conduite par l’eurodéputé Raphaël Glucksmann.

Leader du petit mouvement Place Publique, l’essayiste de 44 ans s’est notamment fait connaître pour ses combats en faveur de l’Ukraine et de la minorité ouïghoure en Chine. A l’issue de la campagne qu’il avait déjà menée en 2019 pour les sociaux-démocrates français, sa liste avait remporté 6,2 % des suffrages et 6 sièges au Parlement européen.

La liste validée par le PS pourrait évoluer, selon les discussions avec ses alliés de Place Publique. Parmi les noms qui y figurent pour l’instant, on retrouve les députés européens sortants Nora Mebarek et Christophe Clergeau, ainsi que le secrétaire général du PS Pierre Jouvet. Les militants socialistes doivent encore se prononcer le 8 février sur cette composition et notamment la tête de liste. Leur vote sera ensuite entériné lors d’une convention le 10 février.