Super Ligue de football : la Cour de justice de l’UE remet en cause le monopole de l’UEFA et de la FIFA sur l’organisation des compétitions

28 ans après l’arrêt Bosman, une nouvelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourrait révolutionner le monde du ballon rond. Jeudi 21 décembre, l’autorité judiciaire a rendu son arrêt sur le projet de Super Ligue, une compétition européenne lancée en avril 2021 par douze clubs majeurs du Vieux Continent et qui souhaite concurrencer la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition continentale de football.

L’arrêt de la CJUE sonne comme une défaite pour l’UEFA (Union des associations européennes de football) qui rassemble les fédérations nationales de football européennes et qui est également l’organisatrice de la Ligue des champions, entre autres compétitions. “Les règles de la FIFA [l’équivalent international, NDLR] et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la [Super Ligue], violent le droit de l’Union”, explique la CJUE dans un communiqué.

La décision remet donc en cause le monopole dont jouissaient jusqu’ici ces deux instances. “C’est un grand jour aujourd’hui. Le football est aujourd’hui libéré […]. La CJUE a mis fin à 69 ans de monopole de l’UEFA”, s’est félicité la société A22, à l’origine du projet de la Super Ligue, lors d’une conférence de presse.

Qu’est-ce que la Super Ligue ?

La Super Ligue est un projet lancé en avril 2021 par douze grands clubs de football européen, parmi lesquels Manchester United, Liverpool ou le Milan AC. Le Paris Saint-Germain avait quant à lui décliné la proposition, tout comme le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund. L’objectif affiché est de concurrencer la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition continentale.

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe et suscité une levée de boucliers de la part des ligues nationales, de l’UEFA (qui organise, entre autres, la Ligue des champions), des joueurs et surtout des supporters. Résultat : neuf équipes s’étaient retirées en moins de 48 heures, puis une dixième quelque mois plus tard, et le projet avait été provisoirement enterré. Seuls les Espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone étaient restés associés au projet, et avaient porté plainte contre l’UEFA devant le tribunal de commerce de Madrid.

Deux heures après l’annonce de la CJUE ce vendredi, la société A22 donnait une conférence dans la presse dans laquelle elle détaillait les contours d’une nouvelle version de la Super Ligue, censée répondre aux principales critiques formulées en avril 2021.