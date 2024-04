Le sport dans l’Union européenne

Dans le domaine du sport, qui relève encore largement de la compétence des Etats membres, l’Union européenne intervient en complément. En la matière, l’un de ses principaux objectifs est de renforcer la dimension sociétale du sport.

Départ d’un marathon en Italie - Crédits : LeoPatrizi / iStock

Au sein de l’Union européenne, les politiques sportives relèvent de la compétence des Etats. Ces derniers sont libres dans la définition de leurs priorités et dans leurs choix budgétaires. S’il n’existe pas de politique sportive uniforme parmi les pays, le continent européen dans son ensemble est connu pour son action souvent ambitieuse dans ce domaine.

De nombreuses compétitions sportives se déroulent chaque année en Europe, concernant un large spectre de disciplines. Ces événements sont aussi bien suivis à l’échelle nationale qu’internationale pour certains. C’est notamment le cas du football, sport pour lequel la plupart des compétitions les plus prestigieuses et réputées ont lieu sur le Vieux Continent, attirant d’ailleurs une grande partie des meilleurs joueurs du monde. Plus généralement, des champions européens excellent dans un très grand nombre de sports et rares sont les disciplines où des sportifs, clubs ou nations européennes ne figurent pas parmi les meilleurs à l’international.

Le poids du sport en Europe

A l’échelle du continent européen, le secteur du sport représente une part non négligeable de la production de richesses. Mais les études sont rares, datent et les conclusions divergent sur ce point. Selon un rapport du Parlement européen, le secteur représenterait tout de même 2,12 % du PIB de l’Union et emploierait près de six millions de personnes.

En matière de pratiques, le continent se caractérise également par sa diversité. Si certains sports sont pratiqués partout ou dans un grand nombre de pays, comme le football, le basket-ball, le tennis ou l’athlétisme, d’autres sont plus spécifiques à certains pays ou régions. C’est le cas du ski qui se pratique logiquement plutôt dans les pays nordiques ou ayant des montagnes, du rugby qui est surtout populaire dans les îles britanniques, en France et en Italie, ou encore des sports gaéliques (comme le football gaélique, un amalgame entre le rugby à XV et de football) qui, comme leur nom l’indique, sont très majoritairement présents en Irlande. Bon nombre de ces disciplines sont en tout cas nées sur le continent européen, et font aujourd’hui partie de son patrimoine culturel.

D’après une étude Eurobaromètre en 2022, 38% des Européens pratiquent une activité sportive hebdomadaire. A l’inverse 45 % des sondés n’en pratiqueraient jamais.

La politique européenne du sport

Dans le domaine du sport, l’Union européenne ne dispose que de compétences d’appui. Cela signifie que les Etats membres conservent très largement la main dans la définition de leurs priorités et dans la mise en œuvre de leurs orientations.

La politique européenne du sport provient initialement du Conseil de l’Europe. En 1967 d’abord, l’institution émet une première résolution invitant les Etats membres à se doter d’une réglementation contre le dopage. Puis en 1985, une convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives est adoptée. Un texte élaboré à la suite du drame du stade du Heysel à Bruxelles, qui accueillait la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions, l’ancêtre de l’actuelle Ligue des Champions. La rencontre, remportée par la Juventus de Turin face à Liverpool (1-0), avait été émaillée d’affrontements entre supporters, un important mouvement de foule générant l’effondrement d’une tribune. Bilan : 39 morts et 450 blessés. Il adopte en 1989 une convention contre le dopage, le premier instrument international juridiquement contraignant en la matière. Au niveau international, davantage de précautions pour lutter contre le dopage sont prises suite au scandale de l’édition 1998 du Tour de France, cela mène à la création de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et au Code mondial antidopage appliqué depuis 2004.

Au niveau de l’Union européenne à proprement parler, les premières initiatives en matière de sport remontent à 1974, avec une décision de la Cour européenne de justice définissant le sport comme relevant des compétences communautaires. En 1991 se tient ensuite un Forum européen du sport puis, en 1997, avec le traité d’Amsterdam, est reconnue “l’importance sociale du sport” et notamment son rôle de “ferment de l’identité et de trait d’union entre les hommes”. Depuis, l’UE multiplie les initiatives autour du rôle économique du sport et de son importance pour la santé, l’éducation, l’intégration sociale et la culture. Un livre blanc sur le sport est par exemple publié en 2007. Enfin, depuis 2014 a lieu chaque année la Semaine européenne du sport, qui vise à promouvoir la place de l’activité physique dans la société et le quotidien des Européens.

Depuis 2011, des plans de travail pluriannuels en faveur du sport sont adoptés par le Conseil de l’Union européenne. Le quatrième couvre ainsi la période 2021-2024 et définit plusieurs priorités : assurer l’intégrité du sport pour en limiter les dérives (corruption, dopage, non respect du droit du travail) et développer sa dimension économique ainsi que sa dimension sociétale (éducation, formation, lien social, santé). Pour réaliser ces objectifs, la Commission européenne a mis en place trois groupes d’experts pour proposer des recommandations.

Sur le plan budgétaire, cette stratégie est en partie financée via le programme Erasmus+. Le volet sport est doté d’une enveloppe de 470 millions d’euros pour la période 2021-2027. Le sport est donc une politique transversale, qui permet de construire des programmes dans tous les domaines, du développement économique à l’intégration sociale des migrants en Europe.

Les travaux des groupes d’experts Un groupe sur l’égalité de genre dans le sport a proposé des recommandations et un plan d’action “Vers plus d’égalité femmes-hommes dans le sport” en mars 2022. Un autre groupe d’experts a publié en décembre 2023 “La contribution du sport au Pacte Vert Européen” contenant une série de recommandations pour rendre le secteur du sport plus durable. Un dernier groupe d’experts doit prochainement rendre son rapport sur le renforcement de la reprise et la résilience du secteur du sport après la pandémie de Covid-19.

Les débats autour du sport en Europe

Sur le plan sportif, l’un des débats les plus fréquents est certainement celui de la dérégulation des transferts, particulièrement dans le football européen. Consécutif à l’arrêt Bosman de 1995 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne instaurant la libre-circulation des sportifs européens au sein de l’Union, le marché des transferts connaît effectivement une croissance exponentielle.

L’arrêt Bosman, une révolution économique pour le foot L’arrêt Bosman a été rendu pour trancher sur le cas du milieu de terrain belge Jean-Marc Bosman. Joueur du FC Liège, ce dernier se trouvait en fin de contrat avec son club et voulait rejoindre la formation française de Dunkerque, ce que lui refusait Liège et la réglementation en vigueur, autorisant seulement 3 ressortissants étrangers issus de l’Union européenne par équipe.



Le joueur a porté l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui a considéré que cette règle constituait une discrimination entre nationalités européennes et contrevenait à l’article 48 du traité de Rome, défendant la liberté de circulation des travailleurs. Cette décision a permis au marché des transferts footballistiques de se développer largement depuis.

Chaque été, plusieurs milliards d’euros sont ainsi dépensés pour l’acquisition de joueurs par l’ensemble des clubs de football professionnels, laissant croire à la possible explosion d’une “bulle spéculative” au cours des prochaines années. Ainsi, les clubs des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France) ont dépensé plus de 9 milliards d’euros durant la saison 2022/2023 (mercatos d’été et d’hiver confondus).

Une autre affaire a plus récemment secoué le monde du football. En décembre 2023, la Cour de justice de l’UE a estimé que les règles de l’UEFA et de la FIFA étaient contraires au droit européen de la concurrence. La justice européenne a ainsi affirmé que les deux instances ne pouvaient interdire l’organisation de la Super Ligue, une compétition dissidente.

En outre, le dopage, encore très présent dans de nombreux sports comme le cyclisme ou l’athlétisme, ou encore la la lutte contre corruption et la bonne gouvernance, notamment au sein d’organismes tels que l’UEFA et la FIFA dans le football ou encore le Comité international olympique, apparaissent également comme des enjeux très prégnants. A cet égard, la Russie, pour avoir couvert le dopage de plusieurs de ses athlètes lors des Jeux olympiques d’hiver 2014 qu’elle organisait à Sotchi, s’est vue disqualifiée de l’édition 2018, qui s’est déroulée à Pyeongchang (Corée du Sud). Certains sportifs russes n’ont donc pas été autorisés à concourir sous le drapeau neutre olympique. De la même manière, le président de la FIFA, Sepp Blatter, a été suspendu de ses fonctions en 2015 pour des affaires de corruption qui ont également touché Michel Platini, alors président de l’UEFA ainsi que plusieurs autres dirigeants des instances footballistiques mondiales.