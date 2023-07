[Carte] Où partent les Européens en vacances ?

Lorsque les Européens voyagent, quatre voyages sur cinq se font dans leur Etat membre de résidence (84,6 % en 2021 selon les statistiques d’Eurostat). Mais parmi les 15 % de voyages à l’étranger, c’est majoritairement dans un autre Etat membre de l’UE que les Européens prennent leurs vacances (seulement 2,9 % des vacances s’effectuent hors Union européenne). Lorsque l’on s’intéresse aux destinations de ces voyages internes à l’UE mais hors Etats de résidence, trois pays se démarquent.

D’après Eurostat, 16,2 % des nuits passées par des résidents de l’UE lors de ces voyages dans un autre Etat membre en 2021 l’ont été en Espagne. Vient ensuite l’Italie, avec 15,7 % des nuits. A la troisième place du podium, la France, avec 12 % des nuits passées à l’étranger dans l’UE.

La Grèce se place à la quatrième place (8,1 %). Juste derrière elle, l’Allemagne totalise 7,1 % des nuits.

En bas du classement, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne représentent à trois qu’1% des nuits des Européens à l’étranger dans l’UE.

Entre les deux extrêmes, le Danemark (2,4 %), la Suède (2,1 %), la Belgique (2,1 %) ou la Roumanie (1,7 %) représentent environ 2 % de l’ensemble chacune.

A noter que les vacances restent bien souvent un luxe dans l’UE, avec toutefois d’importantes disparités entre Etats membres. Si 10,2 % de la population en Suède n’avait pas les moyens de s’offrir une semaine de vacances par an en 2022, cette situation concernait 62,5 % des résidents en Roumanie, 48,8 % de ceux de Grèce et 43,8 % en Bulgarie. En France, 25,4 % de la population ne pouvait pas partir une semaine en vacances en 2022.

Encart : Les destinations favorites des Européens hors UE

Si l’Espagne, l’Italie et la France attirent le plus de voyageurs Européens dans l’UE en 2021, les touristes quittant l’Union européenne pour leurs vacances se rendent majoritairement en Suisse (14 %), en Turquie (13 %) et au Royaume-Uni (12 %). La Norvège se trouve en quatrième position, suivie des Etats-Unis.

Les statistiques ci-dessus représentent les destinations favorites des Européens en termes de nombre de voyages effectuées en 2021.