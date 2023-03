Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen présélectionnées pour devenir capitale européenne de la culture en 2028

Les quatre villes ont été choisies parmi neuf candidates françaises à l’obtention du label européen. En décembre prochain, l’une d’elles sera officiellement désignée capitale européenne de la culture pour 2028, au côté de villes de la République tchèque et d’un autre pays qui reste à déterminer.

Les quatre villes devront encore défendre leur dossier - Crédits : Lucentius / RossHelen / Aleh Varanishcha / iStock

Qui représentera la France en 2028 comme capitale européenne de la culture ? Le choix se restreint. Vendredi 3 mars, les villes de Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen ont été présélectionnées à l’issue d’une semaine d’entretiens avec un jury indépendant. Composé de 12 membres européens (désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission européenne, le Comité européen des régions et le ministère de la Culture) dont deux français, celui-ci a auditionné et évalué l’ensemble des candidatures. L’annonce de présélection a été faite dans l’auditorium de l’Institut national du Patrimoine, à Paris.

Désormais, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen vont défendre leurs projets respectifs tout au long de l’année. La décision finale est attendue au mois de décembre 2023. La ville française lauréate ne sera pas seule, mais accompagnée d’une ville tchèque et d’une autre d’un pays qui reste encore à déterminer.

Les villes d’Amiens, Bastia, Nice, Reims et Saint-Denis aspiraient également à recevoir ce label. “Tous les dossiers étaient de très bonne qualité”, selon une source au ministère de la Culture.

Mettre en avant la richesse culturelle de la ville

Mis en place en 1985, à l’initiative conjointe de la Grèce et de la France, le label a déjà été décerné à quatre villes françaises : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013.

Concrètement, cette distinction est l’occasion pour ces municipalités mises à l’honneur de promouvoir leur patrimoine et leur dynamisme culturel à travers l’organisation d’expositions, festivals et événements tout au long de l’année.

En dehors de l’obtention de subventions européennes à travers le programme Europe Créative, les retombées pour les lauréates sont économiques et médiatiques. En 2013, la ville de Marseille a par exemple reçu 11 millions de touristes, dont 1,8 uniquement pour le MuCem inauguré à l’occasion.

Veszprém en Hongrie, Timișoara en Roumanie et Eleusis en Grèce sont les trois capitales européennes de la culture pour 2023.