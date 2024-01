Bonne année en 24 langues !

Happy new year, Feliz año nuevo, Gott nytt år … parcourez les langues de l’Union européenne et apprenez à souhaiter Bonne année à nos voisins européens.

447 millions d’habitants, 27 pays, 24 langues, 3 alphabets (latin, grec, cyrillique)… Vingt-sept États membres constituent l’Union européenne, mais seulement 24 langues officielles (23 langues ci-dessous et le français) y sont reconnues par les institutions européennes, car les mêmes langues sont parlées dans certains pays. Le français et le néerlandais sont les langues officielles en Belgique, le français et l’allemand au Luxembourg, le grec (avec le turc) langue officielle à Chypre, et l’allemand en Autriche. L’anglais est l’une des langues officielles en Irlande et à Malte et demeure donc une langue officielle de l’UE, malgré le retrait du Royaume-Uni en 2020. Les documents de travail produits par les institutions européennes doivent être traduits dans ces 24 langues, afin que chaque citoyen européen puisse accéder à la même information. L’Union européenne défend et promeut cette diversité linguistique à travers de nombreux programmes et fête le multilinguisme chaque année le 26 septembre à l’occasion de la Journée européenne des langues.