Politique

La Pologne (Polska) est une République à caractère mixte, dans laquelle le Président, élu pour cinq ans au suffrage universel, dispose de pouvoirs étendus. Mais le Premier ministre est responsable devant les deux chambres du Parlement, la Diète (Sejm) et le Sénat, tous deux élus au suffrage universel direct.

En mai 2015, c'est Andrzej Duda, membre du parti Droit et Justice (PiS, conservateur et eurosceptique) qui remporte l'élection présidentielle, face au président sortant Bronisław Komorowski (Plate-forme civique, centre droit). Il entre en fonction en août 2015.

Le 16 novembre 2015 Beata Szydło, également membre du parti Droit et Justice, prend les commandes du gouvernement. La direction du parti décide le 7 décembre 2017 de la remplacer par Mateusz Morawiecki.

De 2007 à 2014, la Pologne est dirigée par Donald Tusk (Plate-forme civique) à la tête d'un gouvernement de coalition avec le parti agrarien.



Après la nomination de M. Tusk comme président du Conseil européen lors du sommet du 30 août 2014 (pour une entrée en fonction le 1er décembre 2014), l’une de ses alliées, Ewa Kopacz, prend sa succession le 21 septembre 2014.

Le pays et l'UE

De même que pour les autres pays d’Europe centrale et orientale, la vocation européenne de la Pologne s’est exprimée dès l'annonce de la chute du régime communiste. En 1988, les premières relations diplomatiques entre le pays et les Communautés européennes sont ainsi nouées. Le pays formule sa demande d’adhésion en 1994 et les négociations officielles débutent en 1998. Avec son entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004 et son adhésion à l'OTAN en 1999, la Pologne atteint son objectif prioritaire d'intégration dans les structures euro-atlantiques.

En 1991, la Pologne fonde, avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie, le groupe de Visegrád. Celui-ci doit leur permettre d'adopter des positions communes afin d'obtenir plus de poids au sein des décisions européennes.

Après son entrée dans l’UE en 2004, la Pologne s’affirme comme un acteur important en Europe. Son influence grandissante dans les affaires européennes se ressent notamment lors de la Révolution orange en Ukraine (fin 2004 - début 2005), lorsque Varsovie incite ses partenaires à soutenir l’opposition. Avant même son adhésion, la Pologne négocie avec vigueur le nombre de voix qui lui sera attribué au Conseil de l'UE. Elle obtient ainsi la révision de l'organisation et du fonctionnement du Conseil à la signature du traité de Nice en 2003, ce qui lui permet d'obtenir 27 voix lors de son adhésion, soit autant que l'Espagne et seulement 3 de moins que l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

Le pays entretient néanmoins des relations difficiles avec les institutions européennes depuis la nouvelle victoire du parti Droit et Justice, ouvertement eurosceptique, aux élections législatives de novembre 2015. Après l'entrée en vigueur de deux lois controversées portant atteinte à l'indépendance des médias et de la justice, la Commission européenne décide le 13 janvier 2016 d'entamer un "dialogue structuré" avec la Pologne, alors simple avertissement. Avant de déclencher finalement, en décembre 2017, l'article 7 du TUE, qui peut théoriquement entrainer le retrait des droits de vote du pays au Conseil.

Le pays a également été mis en cause par les institutions européennes pour son refus de coopérer dans la gestion de la crise des migrants. Le pays n'a en effet relocalisé aucun migrant sur son territoire depuis l'Italie et la Grèce.

La Pologne compte 52 députés au Parlement européen. Le pays a endossé la présidence du Conseil de l'UE lors du deuxième semestre de 2011.

Plusieurs Polonais ont rempli des fonctions clés au sein des institutions depuis l'adhésion du pays. Jerzy Buzek a notamment été président du Parlement européen de 2009 à 2012. L'ancien président du Conseil européen (2014-2019), Donald Tusk, est également de nationalité polonaise.

Janusz Wojciechowski est le commissaire européen de la Pologne chargé de l'Agriculture dans la nouvelle Commission (2019-2024).

Géographie

La Pologne est située au centre de l’Europe. Sa superficie est de 312 685 km2. Elle est délimitée au nord par la Mer baltique, au sud par les Carpates, les Beskides et les Sudètes. Au nord et au centre du pays s’étend une grande plaine, constellée de lacs dans le nord-est (Mazurie). Le pays compte de nombreuses réserves naturelles et ses parcs nationaux hébergent une faune riche et rare : loups, ours et troupeaux de bisons.

La Pologne est un pays de plaines : 75 % du territoire se situe en dessous de 200 mètres d’altitude. Le pays comprend trois régions naturelles : au nord une plaine côtière et un relief de basses collines avec de nombreux lacs, au centre une région monotone et plate, au sud un relief qui s’élève, avec des plateaux sédimentaires et des chaînes montagneuses (la chaîne des Carpates au sud-est, les monts des Sudètes au sud-ouest). Le point culminant est le mont Rysy (2 499 mètres) dans les Hautes Tatras, à l’extrême sud du pays.

La Pologne compte deux grands fleuves : la Vistule qui traverse le pays du sud au nord, baigne Cracovie et Varsovie et se jette dans la Baltique par un delta dans la baie de Gdańsk, et l’Oder, né en République Tchèque, qui traverse la Silésie polonaise, sert de frontière naturelle avec l’Allemagne et rejoint la mer Baltique par la baie de Szczecin. Leurs vallées sont encaissées et fertiles.

Le climat est continental : durant l’hiver, particulièrement rigoureux, les températures peuvent atteindre -30°C.

Les 37,97 millions d’habitants sont assez fortement urbanisés : 61,5 % de la population est réparti dans un réseau urbain assez développé et un maillage territorial plutôt équilibré. L’industrialisation, en particulier au cours de l’époque communiste, a renforcé le poids démographique du sud du pays, sur une ligne allant de Wrocław à Cracovie, les villes principales avec Varsovie, Łódź, Poznań et Gdańsk.

Economie

La Pologne a été le premier pays d'Europe centrale à retrouver, en 1995, son niveau de production de 1989, avant de connaître un fort développement économique dans la deuxième moitié des années 1990 (5,5 % de croissance en moyenne entre 1994 et 2000). C'est par ailleurs le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir connu de récession en 2009, avec un PIB en hausse de 3,5 % en 2010.

En 2015 et 2016, la croissance du PIB a été supérieure à 3 %, notamment dynamisée par la consommation intérieure grâce à une baisse du taux de chômage à 6,2 % en 2016 et une augmentation du pouvoir d'achat des salariés. En 2018, le taux de croissance atteint 5,1 % et le chômage baisse à 3,9 %.

Le secteur industriel, qui représente un tiers du PIB, concerne la fabrication de machines, le transport et les technologies de l'information et de la communication (TIC). Bien que le secteur agricole emploie 10 % de la population, le secteur des services est en forte expansion et est orienté vers la logistique et les services financiers. L'économie polonaise est par ailleurs très ouverte sur le commerce extérieur, et 87 % de ses exportations sont destinées aux pays de l'UE, du fait de sa position géographique stratégique.

Avec une main d'œuvre de plus en plus qualifiée dont le coût horaire est parmi les plus faibles de l'UE, le pays attire effectivement les investissements étrangers. Malgré une diminution de ces derniers depuis 2014 et la crise russo-ukrainienne, la reprise des économies voisines et l'intensification du crédit permettent à la Pologne de compter sur la demande externe pour soutenir son économie. Ses industries électromécaniques, par exemple, sont très intégrées à l'industrie allemande.

Entre 2014 et 2020, le pays reçoit la plus grosse dotation de l'UE liée à la Politique de cohésion, à hauteur de 77,6 milliards d'euros sur six ans afin de soutenir, entre autres, certaines régions peu développées par la construction d'infrastructures de transport, la promotion des énergies renouvelables et les politiques d'éducation.

Le pays est sorti avec succès de la procédure de déficit excessif (PDE) en juin 2015, après avoir ramené son déficit public sous le seuil de 3 % du PIB. Sa dette publique reste également en-deçà du seuil des 60 % du PIB, ce qui lui permet de mettre en place une politique publique expansionniste (nouvelles allocations enfant, baisse de l'âge de la retraite…).

Histoire

Naissance d'une grande Pologne catholique

Xe siècle : fondation du Royaume de Pologne. Au Moyen-Age, la Pologne constitue un poste avancé de la chrétienté à la lisière des mondes orthodoxe et catholique. Elle subit également la poussée vers l’Est du monde germanique.

1569 : par son alliance avec la Lituanie (Union de Lublin), la Pologne devient pour deux siècles l’un des Etats les plus puissants d’Europe centrale.

Le pays disparaît à plusieurs reprises



1772-1795 : le royaume est dépecé par ses puissants voisins, la Russie tsariste, la Prusse et l’Autriche-Hongrie. Le sentiment national naissant du XIXe siècle s’appuie largement sur le ressentiment de cette période noire de l’histoire de la nation.

1791 : au cours d’une brève période d’indépendance, la Pologne ratifie sa première Constitution. Puis elle disparaît de la carte d’Europe pendant tout le XIXe siècle, partagée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche.

1918 : le pays ne retrouve son indépendance qu’après la Première Guerre mondiale. Le régime initialement démocratique devient de plus en plus autoritaire sous la férule de Józef Piłsudski.



La Seconde Guerre mondiale et l'Union soviétique



1er septembre 1939 : la Pologne est envahie par l’Allemagne. Cet évènement marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est profondément marqué par le conflit, notamment par l’Holocauste. A l’issue du conflit, il est occupé par l’Armée Rouge et bascule dans le camp soviétique.

1979-1980 : le premier voyage de Jean-Paul II dans son pays natal et les grandes grèves animées par le syndicat Solidarité (Solidarność) annoncent la chute du régime.



La quête de l'indépendance



31 août 1980: la signature des accords de Gdańsk marque la première reconnaissance, dans un pays communiste, d'un syndicat libre, Solidarność.

1989 : la Pologne est le premier pays du bloc de l’Est à se détacher de Moscou (pour adhérer à l’OTAN dix ans plus tard). En décembre 1990, Lech Wałęsa, prix Nobel de la paix en 1983 et figure historique de Solidarność, est élu président de la République.

2004 : la Pologne adhère à l'Union européenne

Drapeau et hymne

Le drapeau polonais est l'un des derniers au monde à être directement inspiré de blasons du Moyen-Age : les armoiries du Royaume de Pologne et du Grand-duché de Lettonie. Au-delà de cette origine historique, le blanc est issu de l'aigle polonais, emblème du pays depuis le XIIIe siècle. Le rouge représente le sang versé pour la patrie.

Le drapeau a connu une histoire aussi tumultueuse que le pays qu'il symbolise. Proclamé en 1830 lors de l'insurrection, il disparaît en même temps que la Pologne, en 1831, jusqu'en 1919 où le nouvel Etat polonais l'instaure à nouveau. 20 ans plus tard, il est une fois de plus retiré suite à l'invasion germano-soviétique, pour réapparaître en 1947. Son utilisation par la république populaire de Pologne est alors l'enjeu d'une lutte entre le régime et ses opposants. Depuis 2004, les polonais sont autorisés à afficher leur drapeau en toute occasion.

L'hymne polonais, Mazurek Dąbrowskiego, soit La marche de Dombrowski, n'avait pas pour vocation de devenir un hymne national. Ecrit en 1797 par le poète Wybicki, il était alors intitulé Chant des légions polonaises en Italie et avait été composé pour les soldats polonais menés par le général Dombrowski après le troisième partage de la Pologne par Napoléon Bonaparte, qui avait promis de rétablir un Etat polonais. Ce chant est devenu populaire durant les insurrections du XIXe siècle, avant d'être officiellement reconnu comme hymne national en 1927.