La Commission va débloquer les fonds européens de la Pologne

En visite à Varsovie, Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission européenne était prête à libérer les fonds de l’UE destinés à la Pologne. 137 milliards d’euros sont gelés en raison de manquements à l’état de droit.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué les efforts du Premier ministre polonais Donald Tusk pour rétablir l’état de droit dans son pays - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

“J’ai une bonne nouvelle”, a lancé Ursula von der Leyen depuis Varsovie ce vendredi. En visite dans la capitale polonaise, la présidente de la Commission européenne a annoncé que les fonds de l’UE destinés au pays allaient être débloqués. 137 milliards d’euros sont concernés, dont 76,5 milliards de la politique de cohésion et plus de 60 milliards de prêts et de subventions du plan de relance européen, lancé pendant la pandémie de Covid-19.

La question de l’état de droit est une pomme de discorde entre l’Union européenne et la Pologne depuis des années, raison pour laquelle ces fonds étaient gelés. Au pouvoir entre 2015 et 2023, le parti national-conservateur Droit et justice (PiS) avait introduit une série de réformes épinglées par la Commission européenne pour des atteintes à l’indépendance judiciaire, à la liberté de la presse, ou encore aux droits des personnes LGBT.

Les relations entre Bruxelles et Varsovie se sont réchauffées depuis l’arrivée du nouveau gouvernement polonais. Entré en fonction en décembre, le Premier ministre pro-européen Donald Tusk avait promis d’œuvrer pour débloquer rapidement ces fonds. Le gouvernement a présenté cette semaine un plan d’action pour rétablir l’état de droit, en particulier l’indépendance des tribunaux, salué par plusieurs commissaires européens. “Nous sommes impressionnés par les efforts de la Pologne pour restaurer l’état de droit comme la colonne vertébrale de sa société”, a ajouté vendredi Ursula von der Leyen.