[Podcast] Les relations de l’Union européenne avec Israël et la Palestine

Dans le complexe conflit israélo-palestinien, on peut se demander si l’Union européenne est plutôt pro-israélienne ou pro-palestinienne. En réalité, elle entretient de fortes relations avec les deux camps. L’Union européenne est à la fois le premier partenaire commercial d’Israël et le premier donateur mondial d’aide au développement à la Palestine. En ce qui concerne le conflit, elle est de longue date engagée en faveur du processus de paix et prône une solution à deux Etats. Elle cherche donc une forme d’impartialité.

Penchons-nous dans un premier temps sur les rapports que l’Union européenne entretient avec Israël. L’Union européenne est le premier partenaire commercial de l’Etat hébreu. Environ un tiers des importations israéliennes viennent d’Europe.

Un accord d’association entré en vigueur en 2000 encadre les relations entre l’Union européenne et Israël. Ce qui permet en particulier des échanges commerciaux facilités dans des secteurs importants, comme l’industrie ou encore l’agriculture.

Israël est intégré à la politique de voisinage de l’Union européenne. Le but de cette politique est d’assurer de bonnes relations politiques et économiques avec les voisins de l’Union européenne. Il existe également une importante coopération scientifique de l’Union européenne avec Israël. Enfin, l’Union européenne veut aussi augmenter ses importations de gaz en provenance d’Israël, pour réduire sa dépendance au gaz russe.

Penchons-nous maintenant sur les relations entre l’Union européenne et la Palestine. L’Union européenne est le premier fournisseur d’aide au développement de la Palestine. Les Européens ont prévu environ 1,2 milliard d’euros pour les Palestiniens entre 2021 et 2024. Des sommes cruciales pour une Palestine très dépendante de l’aide internationale et qui lui permettent par exemple de financer les services publics ou encore de payer les salaires des fonctionnaires.

Mais tous les Etats membres n’ont pas la même approche, notamment concernant la reconnaissance de l’Etat palestinien, dont le statut fait toujours débat à l’ONU. Seulement neuf pays parmi les Vingt-Sept le reconnaissent.

Et que fait l’Union européenne pour favoriser la paix entre Israël et la Palestine ? L’Union européenne défend de longue date une solution à deux Etats. Elle s’est toujours opposée à la colonisation des territoires palestiniens par Israël. L’Union européenne n’a pas non plus hésité à dénoncer à plusieurs reprises un usage “disproportionné” de la force par Israël, lors de ses opérations militaires en territoire palestinien.

Proche partenaire d’Israël, mais soucieuse de favoriser la paix avec la Palestine, l’Union européenne maintient ainsi une position en quête d’équilibre. Une position qui n’est pas facile à tenir. Notamment ces dernières années. Avec d’un côté Israël, dont le gouvernement de Benyamin Netanyahou compte des ministres d’extrême droite, qui militent pour la poursuite de la colonisation en territoire palestinien. Et de l’autre la Palestine, qui est divisée entre la Cisjordanie dirigée par une Autorité palestinienne au pouvoir très relatif, et la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Un mouvement islamiste classé comme organisation terroriste par l’Union européenne.