Macédoine du Nord : où en est la procédure d’adhésion à l’Union européenne ?

Skopje a déposé sa candidature d’adhésion à l’Union européenne le 22 mars 2004 et son statut de candidat lui a été accordé en décembre 2005. Comme pour ses voisins des Balkans occidentaux, l’élargissement prend du temps mais la Macédoine du Nord bénéficie d’une “perspective européenne” à long terme.

Après avoir signé un accord de stabilisation et d’association (ASA) le 20 mars 2004, la Macédoine du Nord se voit reconnaître le statut de pays candidat en décembre 2005.

Le premier bilan annuel concernant ce pays est remis par la Commission européenne le 8 novembre 2006. L’institution y indique que la Macédoine du Nord est “en bonne voie pour respecter les critères politiques” , et que des progrès économiques sont notables.

A l’instar de la Serbie et du Monténégro, la Macédoine du Nord obtient le 19 décembre 2009 une levée de l’obligation de visas pour ses citoyens se rendant en Europe.

En mai 2013, au terme d’un examen de suivi, le Parlement européen se prononce en faveur de l’ouverture des négociations d’adhésion. En octobre de la même année, la Commission et le Parlement demandent au Conseil de se prononcer en faveur de cette ouverture.

Comme pour l’Albanie, le dossier patine, principalement en raison d’un litige sur le nom du pays, qui dure depuis 1992. La Grèce, dont l’une des régions s’appelle aussi Macédoine, estime que le nom du pays candidat porte une revendication territoriale sur sa province homonyme. Officiellement, le pays est donc appelé “Ancienne République yougoslave de Macédoine” par l’Union européenne… jusqu’au mois de juin 2018.

A cette date, pour résoudre ce conflit, le pays change de nom et devient la “Macédoine du Nord” (accord de Prespa). Cet changement est salué par le Conseil Affaires générales de l’UE le 18 juin 2019, mais n’achève pas de convaincre tous les Etats membres. Alors qu’en avril 2018, la Commission européenne avait de nouveau recommandé d’ouvrir officiellement les négociations d’adhésion, le Conseil repousse cette décision à l’automne. Le 15 octobre 2019 à Luxembourg, celui-ci ne parvient pas à s’accorder sur l’ouverture des négociations : la France et les Pays-Bas s’y opposent. Paris, de son côté, avance l’argument de l’approfondissement de l’Union, avant son élargissement. Un mois plus tard, en novembre 2019, la France détaille ses ambitions de réforme du processus d’élargissement de l’UE.

La situation se débloque en mars 2020, au même moment que pour l’Albanie, lorsque le Conseil des ministres des Affaires européennes se prononce en faveur de l’ouverture des négociations d’adhésion. La décision est confirmée officiellement par les chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet tenu le 26 mars.