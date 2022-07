Elargissement : l’UE ouvre les négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie

“Ce moment historique est votre succès. Le résultat de votre travail acharné”, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l’adresse de la Macédoine du Nord et de l’Albanie. Les négociations d’adhésion à l’Union européenne avec les deux pays ont été lancées mardi 19 juillet.

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.



This historic moment is your success. The result of your hard work.



The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

