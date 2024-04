L’Union européenne envisage une extension des sanctions contre l’Iran après l’attaque aérienne contre Israël

Mardi 16 avril, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s’est exprimé en faveur de davantage de sanctions visant l’Iran après ses frappes contre Israël.

Josep Borrell veut éviter une “escalade” au Moyen-Orient en étendant les sanctions européennes contre l’Iran - Crédits : PES Communications / Flickr CC BY-NC-SA 2.0 Deed

“L’Union européenne envisage d’élargir le champ de ses sanctions déjà en place contre l’Iran après l’attaque lancée contre Israël le week-end dernier”, a fait savoir Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, à l’issue d’une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’UE en visioconférence, mardi 16 avril [Le Figaro].

Le régime de sanctions actuel contre la technologie des drones iraniens, “établi en juillet 2023 pour punir l’Iran d’avoir aidé la machine de guerre de Vladimir Poutine […], serait ainsi étendu aux missiles et aux mandataires de l’Iran dans la région”, indique Euronews. Parmi eux se trouvent notamment “le Hezbollah au Liban ou les rebelles houthis au Yémen”, détaille Le Soir.

“L’Union étudiera également la possibilité d’inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes”, a aussi précisé Josep Borrell, “tout en soulignant qu’une telle mesure serait difficile à prendre étant donné que la branche militaire n’a pas encore été associée à un acte de terrorisme dans l’un des Etats membres de l’UE” [Euronews].

Sanctions élargies

Les drones visés par les sanctions de l’UE sont ceux “utilisés samedi [13 avril] lorsque Téhéran a lancé quelque 300 drones et missiles de croisière et balistiques en direction d’Israël, dans le cadre de sa toute première attaque directe contre le territoire israélien”, remarque Euronews.

En 2023, “l’exportation de l’UE vers l’Iran de composants utilisés dans la fabrication de drones” avait été interdite [Le Figaro]. “L’idée, soutenue notamment par la France et l’Allemagne, serait d’élargir à d’autres types d’armement, comme les missiles, même si l’UE n’a pour le moment aucune preuve que des missiles iraniens soient utilisés dans le bombardement des villes et infrastructures en Ukraine”, poursuit le quotidien.

Une autre sanction, demandée par Israël et certains Etats membres, est l’inscription des Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes. Mais le chef de la diplomatie européenne reste prudent à cet égard, rappelant l’absence d’attentat sur le sol européen leur étant attribué.

“Je demanderai aux services juridiques du Service européen pour l’action extérieure de réexaminer la question et de voir s’il existe un cas sur lequel nous pourrions fonder cette proposition, mais pour l’instant, nous ne l’avons pas”, a-t-il expliqué [Euronews].

Eviter l’escalade

Josep Borrell veut éviter que la crise actuelle au Proche-Orient ne devienne une “guerre totale” et que ses derniers développements comme les frappes de Téhéran ne mènent à l’escalade [Reuters].

“Les ministres des 27 Etats membres ont fermement condamné l’attaque iranienne et réaffirmé leur engagement en faveur de la sécurité d’Israël” a rappelé ce dernier, rapporte Reuters. La nécessité est d’éviter une “escalade” régionale, martèle le chef de la diplomatie européenne [Le Figaro].

Le raid de l’Iran était une réponse à “la récente frappe aérienne d’Israël sur un bâtiment diplomatique iranien dans la capitale syrienne, Damas, qui a coûté la vie à sept membres de la Garde révolutionnaire iranienne” [Euronews]. Une attaque qui avait “également été condamnée par M. Borrell au nom de l’UE”, relate la chaîne d’information en continu.

Mardi 16 avril, le diplomate a aussi appeler à “ne pas oublier Gaza” et la crise humanitaire qui s’y déroule, alors que les regards sont tournés actuellement sur les tensions entre Israël et l’Iran [7 sur 7].

Le site d’information belge ajoute que “les ministres européens des Affaires étrangères se retrouv[eront] lundi [22 avril], dans le cadre d’une réunion formelle, pour avancer sur [les] sanctions [contre l’Iran et ses alliés]. Avant cela, les tensions au Proche-Orient seront aussi l’agenda du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, [qui débute] ce mercredi à Bruxelles”.

