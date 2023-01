Guerre en Ukraine : l’Union européenne salue la décision du Japon de renforcer les sanctions contre la Russie

L’UE s’est félicitée de la décision japonaise d’appliquer de nouvelles sanctions à l’encontre de la Russie, vendredi 27 janvier.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’était rendue au Japon en mai 2022 - Crédits : Dati Bendo / Commission européenne

Une décision pour isoler un peu plus le Kremlin ? Le Japon a annoncé ce vendredi qu’il appliquerait de nouvelles sanctions commerciales à la Russie. Dans la foulée, la Commission européenne a salué cette initiative “d’aligner davantage ses contrôles des exportations sur ceux de l’UE, de ses alliés et de ses partenaires”.

Ces sanctions décidées par le gouvernement nippon comprennent des interdictions d’exportations vers la Russie de robots, de pièces de semi-conducteurs et de technologies à double-usage civil et militaire. Trois entités et 22 personnes en Russie sont concernées par un gel des avoirs, ainsi que 14 personnes étrangères impliquées dans la guerre menée par Moscou.

“Nos sanctions ont réduit les possibilités d’exporter des biens à double usage vers la Russie, limitant considérablement [son accès] à un large éventail de technologies de pointe tels que les drones, les logiciels de cryptage, les semi-conducteurs et les produits chimiques utilisés pour la production d’armes et de systèmes militaires”, explique la Commission européenne dans un communiqué.