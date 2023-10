Conseil européen : les Vingt-Sept appellent à des “pauses humanitaires” à Gaza

Réunis à Bruxelles jeudi 26 octobre, les chefs d’Etat et de gouvernement ont longuement évoqué la situation au Proche-Orient. Le compromis sur l’aide humanitaire européenne à destination de la bande de Gaza a été long à se dessiner.

Les dirigeants européens ne sont parvenus à un accord sur la question palestinienne qu’en début de soirée - Crédits : Dario Pignatelli / Conseil européen

“Pauses” pour la version anglaise, “trêves” pour celle en français, et dans les deux cas au pluriel. C’est l’expression sur laquelle sont tombés d’accord les chefs d’Etat et de gouvernement jeudi soir, après cinq heures d’échange. Réunis à Bruxelles à l’occasion du Conseil européen, les dirigeants des Vingt-Sept ont longuement échangé à propos du conflit au Proche-Orient. Un sujet extrêmement délicat et qui divise les capitales européennes, notamment sur l’attitude à adopter concernant l’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza.

Sans trop de surprise, les conclusions de la réunion indiquent que “le Conseil européen condamne une nouvelle fois avec la plus grande fermeté le Hamas pour ses attaques terroristes atroces et aveugles en Israël”. De la même manière, il “insiste fermement sur le droit d’Israël de se défendre conformément au droit international et au droit international humanitaire”.

Pauses, au pluriel

Si la réunion s’est étirée, c’est en raison des difficultés à se coordonner sur la réponse à apporter concernant la bande de Gaza, en proie à une situation humanitaire critique, selon l’ONU. “Pause” au singulier ou au pluriel, “fenêtres humanitaires” ou “cessez-le-feu” figuraient parmi les différentes options discutées par les Vingt-Sept.

Finalement, dans ses conclusions, le Conseil “demande que l’accès humanitaire soit continu, rapide, sûr et sans entrave et que l’aide parvienne à ceux qui en ont besoin au moyen de toutes les mesures nécessaires, y compris des couloirs et des trêves humanitaires pour répondre aux besoins humanitaires”.

L’utilisation du pluriel est importante. L’expression au singulier aurait été considérée par certains comme trop proche d’un “cessez-le-feu”, alors que les chefs d’Etat et de gouvernement reconnaissent à Israël le droit de se défendre. En choisissant le pluriel, ils appellent à des interruptions temporaires de la réplique israélienne à Gaza pour livrer l’aide humanitaire, dans un conflit qui s’annonce long selon eux.