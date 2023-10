Guerre Hamas-Israël : les Vingt-Sept se divisent sur la question d’une “pause humanitaire” à Gaza

Réunis à Luxembourg le 23 octobre, les ministres européens des Affaires étrangères ont discuté de l’aide humanitaire à apporter aux Gazaouis. Selon la presse européenne, l’appel au cessez-le-feu ne semble pas à l’ordre du jour.

Le chef de la diplomatie de l’UE, l’Espagnol Josep Borrell, a essayé de mettre les ministres d’accord lundi - Crédits : Conseil de l’UE

“Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne demandent une ‘pause humanitaire’ pour Gaza mais n’appellent pas à un cessez-le-feu au Proche-Orient”, résume Euronews. Réunis lundi 23 octobre à Luxembourg, les diplomates en chef des Etats membres ont maintenu une ligne “intacte : condamnation de l’attaque terroriste du Hamas, appel à la libération des otages et demande à Israël de se défendre en respectant le droit international, en particulier le droit humanitaire” [Público].

Le débat est toutefois ouvert sur les termes à adopter : au sujet de cette “pause humanitaire”, le haut représentant Josep Borrell “affirme qu’il existe un ‘consensus de base’, mais pas d’unanimité” [Politico].

“La décision d’approuver une ‘pause humanitaire’ reflète l’inquiétude croissante de l’UE concernant les civils palestiniens à Gaza, après deux semaines de bombardements israéliens” qui ont suivi l’attaque du Hamas le 7 octobre [Politico]. Israël a imposé “un ‘siège complet’ à Gaza […], coupant l’électricité, l’eau et le carburant aux 2,2 millions d’habitants du territoire sous blocus”, fait savoir le média.

Or pour l’instant, “seules quelques dizaines de camions sont passés d’Egypte à la bande de Gaza - un chiffre totalement insuffisant pour l’ONU qui réclame 100 camions par jour” [L’Orient-Le Jour]. L’organisation internationale “estime que le flux mis en place depuis samedi correspond à 4 % de celui observé en moyenne quotidiennement avant la guerre”, complètent Les Echos.

“Option minimaliste”

Après la réunion de lundi, c’est vers une “option minimaliste” que se dirigent les Européens, estime pour sa part le quotidien espagnol Público. “Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Volker Türk a pris moins de gants lundi soir en appelant à un ‘cessez-le-feu humanitaire immédiat’ à Gaza, soulignant que ‘beaucoup trop de civils, dont de nombreux enfants, ont déjà perdu la vie dans les deux camps’ ”, rapporte L’Obs. Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell “reconnaît [quant à lui] que le choix européen est moins ambitieux” [Euronews].

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, cité par Público, a résumé la situation en ces termes : “Nous sommes favorables à une pause humanitaire pour envoyer des fournitures, mais une trêve, c’est autre chose. Une trêve ne peut pas signifier qu’Israël renonce à son droit de se défendre”.

Désaccords européens

“Cessez-le-feu”, “pause” ou “trêve”… Les diplomates ont utilisé “des termes variés” durant la réunion d’hier, ce qui “n’a pas permis au groupe de prendre une décision claire” [Politico]. “Les 27 expriment un dégradé de nuances entre le soutien à Israël et celui aux civils palestiniens”, relève de son côté Le Point.

“La souffrance des civils innocents, en particulier des enfants, a atteint un niveau qui nécessite un arrêt immédiat [des combats] et une livraison accélérée d’eau, de nourriture et de fournitures médicales, et ce à grande échelle”, a ainsi déclaré l’Irlandais Micheál Martin, cité par la Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Le Luxembourg et la Slovénie se sont également exprimés en ce sens”, ajoute le quotidien.

L’Allemagne s’est montrée plus sceptique. “Nous ne pourrons pas endiguer la catastrophe humanitaire si le terrorisme venant de Gaza perdure”, a souligné la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock tout en parlant de “quadrature du cercle”. “Outre l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, la Lettonie et les Pays-Bas ont également exprimé des inquiétudes quant à un cessez-le-feu” [Die Zeit].

“Un accord sur la formulation pourrait intervenir lors de la prochaine réunion des ambassadeurs, mercredi, a déclaré l’un des diplomates”, cité par Politico. Selon une autre version, “les ministres attendent désormais que les chefs d’Etat et de gouvernement, qui se réunissent ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles, calent le message exact de l’Union au sujet de la guerre Israël-Hamas” [Les Echos].

Les autres sujets du jour

Elargissements

Environnement

Relations extérieures

Société

Vie politique des Etats membres