Elu sénateur, l’écologiste Yannick Jadot va quitter le Parlement européen après 14 ans de mandat

Yannick Jadot a été élu sénateur de Paris ce dimanche 24 septembre. Il est donc contraint de quitter ses fonctions de député européen, qu’il occupe depuis 14 ans. Tout comme Agnès Evren (LR), elle aussi élue sénatrice, qui était eurodéputée depuis 2019.

Le règlement intérieur d’EELV empêche à ses élus d’exercer plus de trois mandats successifs aux mêmes fonctions - Crédits : European Union 2017 - European Parliament / Flickr

Changement d’assemblée pour Yannick Jadot. Après 14 années passées comme député européen, l’ancien candidat écologiste à l’élection présidentielle de 2022 va quitter le Parlement européen pour rejoindre le Sénat français. Ce dimanche 24 septembre 2023, il a été élu sénateur de Paris lors des élections qui ont renouvelé la moitié de la chambre haute du Parlement français. La liste du “rassemblement de la gauche”, menée par la socialiste Rémi Féraud et sur laquelle M. Jadot figurait en cinquième position, a obtenu 54,6 % des suffrages soit huit des 170 sièges renouvelés.

Yannick Jadot prendra officiellement ses fonctions lundi prochain, le 2 octobre. Le cumul des mandats parlementaires européen et national étant interdits au sein de l’Union européenne, le nouveau sénateur sera donc contraint de démissionner de son mandat de député européen. Une fonction qu’il occupait depuis 2009, année de sa première élection en tant que tête de liste de son parti, Europe Ecologie Les Verts, dans la circonscription Ouest. De nouveau tête de liste en 2014 sur cette circonscription puis en 2019 à l’échelle nationale, il sera réélu à deux reprises.

Après quasiment 15 années passées au Parlement européen, la fin de sa vie parlementaire européenne sous la bannière d’EELV touchait à sa fin. Le règlement de son parti interdit aux élus d’exercer plus de trois mandats successifs dans une même fonction. Jusqu’aux élections européennes de juin 2024, c’est Lydie Massard qui prendra la suite de Yannick Jadot au Parlement européen. Agée de 45 ans, elle est cuisinière en lycée professionnel et porte-parole de l’Union démocratique bretonne, un parti qui se définit “de gauche, écologiste et autonomiste”. Elle figurait en 14ème position sur la liste d’EELV en 2019.

Agnès Evren également élue sénatrice, Brice Hortefeux recalé

Yannick Jadot n’est pas le seul parlementaire européen français élu au Sénat ce dimanche. Agnès Evren, députée européenne Les Républicains (LR), affrontait justement l’écologiste à Paris, menant une liste dissidente de droite. Elle a recueilli 12 % des suffrages, un score suffisant pour obtenir un siège et accéder au palais du Luxembourg. Elle avait été élue au Parlement européen en 2019, en deuxième position sur la liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy. C’est Frédéric Péchenard, en 9ème position sur la même liste, qui devrait lui succéder. Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France, il a été directeur général de la police nationale de 2007 à 2012.

Autre député européen candidat lors de ces élections sénatoriales, Brice Hortefeux (LR) n’est quant à lui pas parvenu à se faire élire. En lice dans le Puy-de-Dôme, il figurait en troisième position sur une liste de la majorité sénatoriale de la droite et du centre, qui a obtenu 24,1 % des suffrages et décroché un seul siège. L’ancien ministre de l’Intérieur restera donc député européen, une fonction qu’il a occupée de 1999 à 2005, puis depuis 2011.