[Podcast] La Roumanie et la Bulgarie rejoignent l’espace Schengen

Retrouvez-nous tous les jeudis sur RCF et en replay pour notre chronique “L’Europe, c’est vous !”. Cette semaine, zoom sur ce que change l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen.

L’espace Schengen, appelé parfois espace de libre circulation des personnes, s’est agrandi ces derniers jours avec l’entrée de deux nouveaux pays : la Roumanie et la Bulgarie. Dimanche 31 mars, ces deux Etats du sud-est de l’Europe, qui appartenaient déjà à l’Union européenne, ont donc franchi ce nouveau pas important.

Qu’est-ce que cela change ? Tout d’abord les voyageurs qui souhaitent s’y rendre depuis un autre pays de l’espace Schengen, par exemple la France, n’ont plus besoin de présenter leur passeport à leur arrivée. Du moins s’ils prennent l’avion ou le bateau. Parce qu’au niveau des frontières terrestres pour le moment, les contrôles d’identité sont maintenus. Et bien sûr, cela fonctionne aussi dans l’autre sens : les Bulgares et les Roumains peuvent eux aussi voyager plus facilement dans les autres pays de l’espace Schengen.

Quel rapport entre l’Espace Schengen et Europe ?

Cet espace rend en quelque sorte plus concret le droit européen à la libre circulation. Cette liberté de circulation, elle est inscrite dans les traités fondateurs de l’Union européenne et elle s’est peu à peu renforcée. Elle confère aux citoyens de l’Union européenne le droit de voyager, d’étudier, de travailler et même de résider dans tous les Etats membres. Mais avec l’espace Schengen, nous avons franchi un pas supplémentaire en supprimant notamment les contrôles aux frontières intérieures.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que le territoire de l’Union européenne et de l’espace Schengen se recoupent pour l’essentiel, mais pas totalement.

L’espace Schengen, c’est aujourd’hui 29 États membres. Tandis que l’Union européenne, elle, en compte 27. Deux pays de l’Union ne font pas partie de Schengen, l’Irlande parce qu’elle ne le souhaite pas, et Chypre parce que sa partie nord est occupée par la Turquie. Et quatre pays non membres de l’Union ont en revanche choisi d’entrer dans l’espace Schengen (l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein).

Quelles sont les autres conséquences de l’entrée de la Roumanie et la Bulgarie ?

La suppression des contrôles aux frontières pour les Européens n’est pas la seule conséquence, et notamment pour les voyageurs qui viennent d’autres continents. Ils peuvent maintenant obtenir un visa Schengen en Roumanie ou en Bulgarie, et donc eux aussi voyager plus facilement d’un pays à l’autre pour une période de 90 jours.

En contrepartie, les pays membres et notamment la Bulgarie et la Roumanie, doivent mieux surveiller leurs frontières extérieures, notamment contre les migrations clandestines. Enfin, on peut noter que tous ces pays coopèrent plus étroitement en matière de police et de justice.

Un Etat libre de contrôler ses frontières

Tous les pays peuvent demander à rétablir, pour une durée limitée, des contrôles à leurs frontières nationales si l’ordre public ou la sécurité intérieure sont menacés. C’est ce que la France a fait à plusieurs reprises comme d’autres pays, notamment lors des attentats terroristes et de la crise migratoire en 2015, ou pendant la pandémie de Covid-19. Les Etats peuvent donc, lorsque c’est nécessaire, reprendre la maîtrise de leurs frontières.



