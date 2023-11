[Vidéo] Christophe Clergeau : “Nous allons reprendre le combat pour réduire l’usage des pesticides”

Pourquoi le Parlement européen n’est pas parvenu à un accord sur la réduction des pesticides ? Quels sont les dangers de ces produits pour les Européens ? Quels recours contre la prolongation de l’utilisation du glyphosate dans l’UE ? Eléments de réponse avec Christophe Clergeau, député européen du Parti socialiste.



Ce mercredi 22 novembre, à la surprise générale, le Parlement européen a rejeté une proposition de la Commission européenne visant à freiner l’utilisation des pesticides au sein de l’Union européenne. le règlement SUR, tel qu’il est surnommé, prévoyait initialement de réduire de 50 % l’usage des pesticides dans l’UE d’ici 2030.

De nombreux députés européens ont accusé leurs collègues de droite et d’extrême droite d’avoir “vidé le texte de son contenu”, comme l’écrivait Pascal Canfin (Renew) sur X (anciennement Twitter). Résultat : 299 députés, essentiellement issus de la gauche et du centre, ont voté contre le texte en l’état final, alors que 207 l’ont soutenu et 121 se sont abstenus.

Pour Christophe Clergeau, député européen du Parti socialiste et très engagé sur les questions des pesticides et du glyphosate, ce vote marque “un jour triste au Parlement européen”. Qui plus est une semaine à peine après la prolongation pour dix ans supplémentaires par la Commission européenne de l’utilisation du glyphosate dans l’UE, faute d’accord entre les Etats membres. L’élu socialiste explique qu’il souhaite contester cette décision devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), aux côtés d’ONG et d’autres députés.