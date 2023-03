Quel pays européen utilise le plus de pesticides ?

En 2020, les Etats membres de l’UE utilisaient en moyenne 3,30 kg de pesticides par hectare de terre cultivée (contre 3,13 kg par hectare en 2019). Un chiffre qui, s’il a relativement peu évolué depuis plus de 30 ans, cache d’importantes disparités entre les pays.

Les écarts d’utilisation de pesticides sont élevés entre pays européens. Ainsi, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce sont les Pays-Bas qui utilisent le plus de pesticides dans l’UE avec 10,82 kg par hectare (10 000 m²) de terres cultivées en 2020. Viennent ensuite Chypre (9, 24 kg/ha) et l’Irlande (6,66 kg/ha).

En valeur absolue, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne ont déclaré les volumes le plus importants en termes de ventes de pesticides de l’UE en 2020. La FAO rappelle qu’ils sont également les plus gros producteurs agricoles de l’Union européenne. Rapportés au nombre d’hectares cependant, l’Allemagne (4,05 kg/ha) et la France (3, 44 kg/ha) se situent dans la moyenne européenne (3,3 kg/ha). L’Italie (6,11 kg/ha) se situe pour sa part au-delà de cette moyenne, tandis que l’Espagne est la moins consommatrice des quatre (2,6 kg/ha).

Enfin, la Roumanie (0,57 kg/ha), la Suède (0,65 kg/ha), l’Estonie (0,87 kg/ha) et la Lituanie (1,12kg/ha) sont quant à eux les pays qui en utilisent le moins.

Le cadre européen

En Europe, la commercialisation et l’utilisation de pesticides ainsi que le niveau de résidus dans les denrées alimentaires sont régis par une législation en vigueur depuis 1991, modifiée en 2009.

L’Union européenne, au travers de sa règlementation, cherche à harmoniser les règles en termes de pesticides autorisés et interdits, et de seuils maximums de résidus présents. En outre, elle veut inciter à un usage raisonné des pesticides pour réduire leur impact sur la santé et l’environnement, mais aussi promouvoir l’usage de produits ou de techniques alternatives.

Dans la législation européenne, les produits phytosanitaires sont soumis à une autorisation de mise sur le marché. Le règlement relatif à la production et à l’autorisation des pesticides contient ainsi une liste positive de “substances actives” (les ingrédients chimiques des pesticides) approuvées, établie au niveau de l’Union. Les pesticides sont ensuite autorisés au niveau national sur la base de cette liste. Un règlement de la Commission européenne prévoit également la possibilité pour les industriels de demander des extensions d’autorisation des substances actives pour répondre aux besoins des cultivateurs.

Les types de pesticides La Commission européenne définit un pesticide comme “un produit qui prévient, détruit, ou contrôle un organisme nuisible ou une maladie, ou qui protège les végétaux ou les produits végétaux durant la production, le stockage et le transport”. Le terme regroupe donc des familles différentes de pesticides, comme les fongicides, les herbicides ou les insecticides, mais inclut aussi les répulsifs ou les régulateurs de croissance, entre autres.

Malgré ce cadre juridiquement contraignant, des autorisations d’urgence pour la mise sur le marché ou l’utilisation de produits phytopharmaceutiques peuvent être délivrées. Notamment pour ceux contenant des néonicotinoïdes, des substances insecticides considérées comme “tueuses d’abeilles”. Mais depuis un arrêt de la CJUE rendu le 19 janvier dernier, les États membres “ne peuvent [plus] déroger aux interdictions expresses” concernant ces produits. Le 9 mars, les services de la Commission européenne (DG Santé) ont interprété de façon extensive cet arrêt. L’institution pourrait donc prochainement décider de mettre fin à l’usage de ces autorisations d’urgence pour tous les pesticides interdits.

Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne veut diminuer l’utilisation de certains pesticides. Avec sa stratégie “De la ferme à la table”, présentée en mai 2020, elle ambitionne ainsi de réduire de 50 % le recours aux pesticides d’ici à 2030. Une coupe conjuguée à l’objectif de 20 % de réduction des engrais chimiques.

Les débats sur le glyphosate Le glyphosate est l’herbicide le plus répandu dans le monde, et contenu notamment dans le Roundup de Monsanto (racheté par Bayer en 2018). Le renouvellement de l’autorisation du glyphosate fait depuis 2015 l’objet d’âpres débats au sein de l’UE, en lien avec les effets supposés de l’herbicide sur la santé. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence intergouvernementale sous l’autorité de l’OMS classe le glyphosate comme “cancérogène probable”. Une étude contestée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) quelques mois plus tard, qui le juge probablement non cancérogène. Après des mois de débats et de réticences, le Conseil de l’UE se prononce finalement en 2017 en faveur du renouvellement de l’autorisation du glyphosate à la majorité qualifiée des Etats membres. Une prolongation de cinq ans qui ne met pas pour autant fin aux débats, plusieurs décisions judiciaires ayant depuis pointé du doigt les effets supposés nocifs du produit sur la santé de ses utilisateurs. Le Luxembourg a par exemple déjà interdit l’utilisation totale du glyphosate, de même que le Danemark sur les nouvelles terres. L’autorisation est donc arrivée à échéance le 15 décembre dernier. Le débat qui devait alors avoir lieu au Conseil pour une prolongation de cinq années supplémentaires a finalement été décalé à juillet 2023. Les ministres sont dans l’attente de l’expertise européenne nécessaire à la réactualisation des données, perturbées par la guerre en Ukraine. En attendant, la Commission européenne a décidé de prolonger d’un an l’autorisation de l’herbicide dans les Etats membres. Un rapport de l’Agence européenne des produits chimiques publié le 30 mai 2022 - et vivement contesté par les associations de défense de la santé et de l’environnement - a conclu que “la classification du glyphosate comme cancérogène n’était pas justifiée”. Une conclusion réitérée en décembre par un avis de l’EFSA.

Quelles tendances ?

Volume total des ventes de pesticides dans l’Union européenne (en tonnes) entre 2011 et 2020 - Crédits : Eurostat

La vente de pesticides au sein de l’UE est en légère baisse sur le long terme selon Eurostat, passant de 360 000 tonnes vendues par an en 2011 à 346 000 tonnes en 2020, soit une diminution de 3,88 %. (2019 représentait le plus bas niveau enregistré depuis le début des relevés (333 500), 2020 montre donc une légère remontée de la vente des pesticides).

C’est la République tchèque qui enregistre la baisse des ventes la plus importante entre 2011 et 2020 (-38 %). Le Portugal, la Belgique, le Danemark, la Roumanie ou encore l’Irlande, ont quant à eux vu les ventes déclarées diminuer d’au moins 20 % entre 2011 et 2020.

Rapportée aux surfaces agricoles toutefois, cette tendance tend à être démentie : la moyenne de l’UE passe ainsi de 2,98 kg/ha en 2011 à 3,30 kg/ha en 2020 : si l’on vend moins de pesticides, on en épand en moyenne davantage par hectare. A quelques exceptions près certaines années : en 1990, on utilisait en moyenne 3,17 kg/ha, soit légèrement plus qu’en 2019 (3,13 kg/ha).

Ces chiffres sont aussi à relativiser selon les pays. De 2011 à 2019, certains ont ainsi utilisé de plus en plus de pesticides par hectare, à l’image de la France, qui malgré une légère baisse en 2020, a augmenté son utilisation par hectare, tout comme la Grèce ou l’Espagne. A l’inverse, l’Italie et les Pays-Bas ont diminué cette quantité, mais ces derniers figurent parmi les plus gros consommateurs depuis 2011. Chypre a quant à elle connu successivement une forte hausse puis une forte baisse de son utilisation de pesticides, avant d’atteindre finalement les 9,24 kg en 2020, soit près du double du niveau de 2011.