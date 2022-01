L'Union européenne veut inciter les Etats membres à enseigner la durabilité et le changement climatique

Vendredi 14 janvier, la Commission européenne a adopté une proposition de recommandation du Conseil “sur l’apprentissage au service de la durabilité environnementale.” Il s’agit d’inciter les 27 Etats membres à améliorer la sensibilisation des élèves, étudiants et apprenants aux enjeux du changement climatique et de l’environnement.

La Commission européenne veut inciter les Etats membres à mieux former les jeuness aux enjeux environnementaux - Crédits : yacobchuk / iStock

Cette recommandation s’inscrit dans le cadre du Pacte vert européen lancé par la Commission européenne en 2019.

Pour l’organe exécutif de l’Union, il s’agit “d’aider les États membres, les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, les organisations non gouvernementales et l’ensemble des personnels enseignants à permettre aux apprenants de comprendre les questions de durabilité, de changement climatique et d’environnement et à leur inculquer des compétences dans ces domaines”. Cette initiative repose également sur les priorités du volet 2021-2027 du programme Erasmus+ qui met fortement l’accent sur l’intégration de la transition écologique dans l’éduction et la formation.

Ce texte, résultat de plusieurs enquêtes publiques sur l’éducation en matière de durabilité environnementale réalisées entre juin et septembre 2021, doit maintenant être examiné par les Etats membres puis adopté par les ministres européens de l’Education.

Après son adoption, la Commission portera cette recommandation avec des actions d’information et de soutien auprès des Etats membres et des institutions concernées.